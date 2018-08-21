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Sokağın duvarları yıkanıp ütülenmiş kıyafetlerle doldu

Yalova’da yıkanıp ütülendikten sonra sokağa asılan kıyafetler herkesi şaşkına çevirdi. Kim tarafından asıldığı bilinmeyen elbiseler, 'iyi bayramlar' notu ile daha önce örneğine rastlanmamış bir yardımlaşmayı ortaya koydu.

android-time 17:35 21 Ağustos 2018
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Yalova’da yıkanıp ütülendikten sonra sokağa asılan kıyafetler herkesi şaşkına çevirdi. Kim tarafından asıldığı bilinmeyen elbiseler, 'iyi bayramlar' notu ile daha önce örneğine rastlanmamış bir yardımlaşmayı ortaya koydu.

Yalova’nın Bahçelievler Mahallesi Turan Koçal Caddesi’nde bulunan vatandaşlar sabah uyandıklarında gözlerine İnanamadı. Yalova Lisesi'nin demir korkuluklarındaki erkek ve kadın kıyafetleri mahalle sakinlerini ve yoldan geçmekte olan vatandaşları şaşkına çevirdi. Kim tarafından asıldığı bilinmeyen yıkanıp ütülenen kıyafetlerin üzerindeki ‘İyi bayramlar’ notu ise örneğine ilk kez rastlanan yardımlaşmanın olduğunu ortaya çıkardı.

YALOVA'NIN BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE KİMLİĞİ BİLİNMEYEN BİR KİŞİ YIKANMIŞ, ÜTÜLENMİŞ KADIN VE ERKEK ELBİSELERİNİ ASKILARLA YALOVA LİSESİNİN DEMİRLERİNE ASTI. FOTO:DHA

YALOVA’NIN BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE KİMLİĞİ BİLİNMEYEN BİR KİŞİ YIKANMIŞ, ÜTÜLENMİŞ KADIN VE ERKEK ELBİSELERİNİ ASKILARLA YALOVA LİSESİNİN DEMİRLERİNE ASTI. FOTO:DHA

Bu tip dayanışma örneklerinin toplumu bir birine daha da yaklaştırdığını vurgulayan vatandaşlar, “Bunu yapan kişi her kimse yürekten kutluyoruz. Bu bir dayanışma örneğidir. Önemli bayramda yeni değil temiz giyinmektir. Umarız ki bu uygulama Yalova'dan tüm Türkiye'ye yayılır” dedi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Asılan elbiselerle açık bir butiğe dönen sokaktaki onlarca kıyafet, kısa süreler içerisinde ihtiyaç sahipleri tarafından alındı.

İHA

 

FOTO:DHA

FOTO:DHA

 

FOTO:DHA

FOTO:DHA

 

FOTO:DHA

FOTO:DHA

 

FOTO:DHA

FOTO:DHA

 

FOTO:DHA

FOTO:DHA

 

Son güncelleme: android-time 18:0621.08.2018
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