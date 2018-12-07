Son dakika… AKP’nin Ankara adayları belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi aday gösteren AKP, ilçe belediye başkanlarını da belirledi. Son anda bir değişiklik olmazsa Mamak’ta Mustafa Tuna, Keçiören’de Turgut Altınok, Yenimahalle’de Veysel Tiryaki, Altındağ’da Asım Balcı, Gölbaşı’nda Murat Beybalta aday gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra adaylara son şekli verilecek. AKP Genel merkezine göre Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak Belediye Başkanlığı'na aday gösteriliyor.

İYİ Parti'den aday gösterilmesi beklenirken, son anda AKP'ye geçen Turgut Altınok, Keçiören belediye başkanlığı için yarışacak. CHP'nin en yüksek oyu aldığı Çankaya'da, Alper Taşdelen'in karşısına AKP bu kez de kadın aday Çiğdem Özer'le çıkacak. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan Çiğdem Özer, bu partiden milletvekili aday adaylığına da başvurmuştu. Partisinden ayrılan Özer, bu kez AKP'ye geçti ve Çankaya Belediye Başkanlığı'na aday oldu.

TUNA, MAMAK'A

Yenimahalle'nin CHP'li Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın karşına AKP, halen Altındağ Belediye Başkanlığı görevini yürüten Veysel Tiryaki'yi aday gösteriyor. Veysel Tiryaki'nin Yenimahalle'ye kaydırılmasıyla boşalan Altındağ Belediye Başkanlığı'na ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Genel Sekreteri Asım Balcı aday gösteriliyor.

KİM NEREDEN

SÖZCÜ'nün AKP kaynaklarından edindiği bilgiye göre, AKP'nin Ankara'da aday göstereceği isimler şöyle:

Asım Balcı (Altındağ), Hilal Ayık (Akyurt), Burhan Demirbaş (Ayaş), Abbas Şahin (Bala), Tuncer Kaplan (Beypazarı), Hazım Caner Can (Çamlıdere), Çiğdem Özer (Çankaya), Mustafa Demir (Çubuk), Gökhan küçükçelebi (Elmadağ), Hüsamettin Ünsal (Evren), Havva Yıldırım (Güdül), Özdemir Turgut (Haymana), Serhat Oğuz (Kahramankazan), Filiz Ulusoy (Kalecik), Süleyman Acar (Kızılcahamam), Turgut Altınok (Keçiören), Mustafa tuna (Mamak), İsmail Öntaş (Nallıhan), Ayhan Yılmaz (Pursaklar), Aysel Delir (Polatlı), Murat Ercan (Sincan), Melih Memiş Çelik (Şereflikoçhisar), Veysel Tiryaki (Yenimahalle), Hilmi Özer (Etimesgut), Murat Beybalta (Gölbaşı), Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise listede yer alamadı.

Üç dönem başkanlık görevinde bulunan Ertürk'ün adı, Melih Gökçek'in istifa ettirilmesi aşamasında, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçmişti. AKP-MHP ittifakı öncesinde de Ertürk'ün Etimesgut'tan aday gösterileceği belirtiliyordu. Ertürk'ün son anda yapılacak bir müdahaleyle yine de adaylığının gündemde olduğu öne sürüldü.