Son dakika! Resmi açıklama geldi: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kılavuz trenle çarpıştı! Dokuz kişi hayatını kaybetti, 47 yaralı var

Son dakika... Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nda yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada, üç makinist ve altı yolcu hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Yüksek Hızlı Tren'in yol kontrolü yapan lokomotife çarptığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Haber kanallarına kazayı değerlendiren konunun uzmanlarına göre, böyle bir kaza hemen hemen hiç görülmemiş. Çünkü, hızlı trenin hattını kontrol edip "Yol temiz" raporu vermesi gereken klavuz tren Konya'ya hareket eden trenin hattında duruyor ya da (henüz bilinmiyor) hareket halindeydi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Ankara’dan Konya’ya gitmek üzere, Yüksek Hızlı Tren Garı’ndan hareket eden yüksek hızlı tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu’na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtilen yüksek hızlı trenin iki vagonu raydan çıktı. Kazanın olduğu bölgede bulunan üst geçit de vagonların üzerine yıkıldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre dokuz kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi de yaralandı. Vagonlardan çıkarılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Ulaştırma Bakanı’ndan açıklama

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, yaptığı açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a yükseldiğini söyledi.

Turhan, şöyle konuştu: ‘Bu sabah Ankara Garı’ndan 06.30’da Konya’ya hareket eden trenimiz 06.36 sıralarında Yenimahalle İlçemizde yol kontrolünden dönen lokomotifimiz ile kafa kafaya çarpışmasıyla elim kaza meydana gelmiştir. Kaza yerinde saat 10.00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş. Bunlardan biri de hastanede hayatını kaybetmiştir. Toplam 9 vatandaşımız şu anda bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde gerekli olay nedeniyle ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, hastanelerimizde tedavi gören 47 vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum. Kaza nedenine ilişkin araştırma devam ediyor, gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız’ dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

‘Ankara-Konya seferini yapan YHT’nin Yenimahalle’deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır’ denen başsavcılık açıklamasında, olaya ilişkin üç savcının görevlendirildiği duyuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, 112 Acil Çağrı Merkezi İtfaiye birimine tren kazası ile ilgili saat 06.38´de ihbar geldiğini belirtilerek, çeşitli noktalardaki istasyonlardan toplam 55 itfaiye personelinin 20 araçla birlikte saat 06.39´da olay yerine sevk edildiği bildirildi.

Belediye başkan aday adayı tren kazasında hayatını kaybetti

Kazada hayatını kaybedenlerden birinin HDP Bozova Belediye Başkan Aday Adayı Yusuf Yetim olduğu öğrenildi. Yetim'in HDP 27. dönem Şanlıurfa milletvekili adayı da olduğu fakat seçimleri kazanamadığı bildirildi.

KAZADA YARALANANLARDAN 5’İ AKADEMİSYEN

Kazada yaralananlar arasında Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde ders veren 5 akademisyenin bulunduğu öğrenildi.KTO Karatay Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in kılavuz trenle çarpışması sonucu meydana gelen kazayı, derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Ankara'da ikamet eden ve sabah treniyle üniversitemize ders vermek üzere gelmekte olan akademisyenlerimizden kazada yaralananlar olmuştur. Prof. Dr. Nurgün Platin, Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman, Doç. Dr. Bülent Elbasan (Misafir Öğretim Üyemiz), Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bingöl ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tekdemir Dökeroğlu yaralılar arasında yer almaktadır. Akademisyenlerimize Ankara'da gerekli tıbbi müdahaleler yapılmakta olup üniversite olarak sağlık durumlarını yakından takip etmekteyiz. KTO Karatay Üniversitesi olarak çalışma arkadaşlarımız ve kazada yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet dileriz” denildi.

DEDEKTÖR KÖPEKLER DE KULLANILIYOR

Öte yandan, kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor. Ayrıca enkaz çevresinde ambulanslar bekletiliyor.

206 YOLCU VARDI

Kaza yapan YHT'de 206 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Onkoloji Hastanesi, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Numune Hastanesi, Hacettepe Hastanesi ve Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SAĞLIK BAKANI: 9 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK 84 YARALI VAR

Yaralanan hastaları tedavi gördükleri Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Toplam 9 vatandaşımızı kaybettik” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Ankara’da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında yaralananları tedavi gördükleri Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bakan Koca, ”Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. 06.36’da olan kaza sonrası hastanelerimize gelen 84 hastamız oldu. Bu 84 hastanın şu an 34’ünün tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. 8 hastamız özellikle olayın olduğu mahalde, bir hastamızı da Kalp Onkoloji Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen kaybettik. Yani toplam 9 vatandaşımızı kaybettik. Şu an 34 tedavisi devam eden hastamızın 2 tanesinin durumu biraz daha ağır. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyor, hala tedavisi devam eden yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu anlamda bir daha benzer kazaları Rabbim yaşatmasın” şeklinde konuştu.

Koca, “Olay yerinde hiç yaralı kaldı mı?” sorusu üzerine, ”Kalmadı. Şu an 34 yaralımızın hastanelerimizde tedavisi devam ediyor. 2 tanesi dışında gerisinin ciddi bir sorunu yok” yanıtını verdi.

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