CHP milletvekili adayları belli oldu! İşte 2018 listesi…

CHP, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için yarışacak isimleri açıkladı. Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından açıklanan listede birçok yeni isim dikkat çekiyor. Aday listesinde, Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. bölge 1. sıradan aday olurken, cezaevinde olan Enis Berberoğlu ise İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

CHP’nin 24 Haziran erken seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısının ardından CHP’nin milletvekili adayları belli oldu. İSTANBUL 1’İNCİ BÖLGE ADAYLARI 1-Akif Hamzaçebi 2- Gamze Akkuş İlgezdi 3- Onursal Adıgüzel 4-Fethi Açıkel 5- Gürsel Tekin 6-İlhan Kesici 7- Oğuz Kağan Salıcı 8-Mahmut Tanal 9- İbrahim Kaboğlu 10- Sera Kadıgil İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE ADAYLARI 1-Enis Berberoğlu 2-Aykut Erdoğdu 3-Tuncay Özkan 4-Yunus Emre 5-Sezgin Tanrıkulu 6-Yüksel Mansur Kılıç 7-Gökan Zeybek 8-Işık Öğütçü İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE ADAYLARI 1- Erdoğan Toprak 2- Engin Altay 3- Mehmet Bekaroğlu 4- Zeynel Emre 5-Sibel Özdemir 6- Özgür Karabat 7- Turan Erdoğan 8- Gülizar Emacan 9- Saadet Kontenjanı 10- Turan Hançerli 11- Ali Çeşmeci ANKARA 1'İNCİ BÖLGE 1- Tekin Bingöl 2- Levent Gök 3- Ali Haydar Hakverdi 4- Bülent Kuşoğlu 5-Gamze Taşçıer ANKARA 2'NCİ BÖLGE 1- Nihat Yeşil 2- Yıldırım Kaya 3- Semra Dinçer ANKARA 3'ÜNCÜ BÖLGE 1- Haluk Koç 2- Murat Emir 3- Ahmet Ersen Özsoy 4- Servet Ünsal İZMİR 1’İNCİ BÖLGE 1 – Murat Bakan 2 – Selin Sayek Böke 3 – Özcan Purçu 4 – Kani Beko 5 – Mehmet Ali Çelebi 6 – Tacettin Bayır 7 – Ednan Arslan 8 – Sefer İpekli 9 – Kazım Umdular 10 – Nilay Kökkılınç 11 – Ezgi Deniz Urunga 12 – Devrim Barış Çelik İZMİR 2’NCİ BÖLGE 1- Kemal Kılıçdaroğlu 2 – Ünal Çeviköz 3 – Kamil Okyay Sındır 4 – Atila Sertel 5 – Sevda Erdan Kılıç 6 – Mahir Polat 7 – Bedri Serter 8 – İdris Yavuz Yılmaz 9 – Ali Engin 10 – Salih Özçiftçi 11 – Mehmet Birlik 12 – Ebru Okay HATAY: 1- Servet Mollaoğlu 2- Nermin Yıldırım 3- Serkan Topal 4- Mehmet Fatih Turan KOCAELİ: 1- Fatma Kaplan Hürriyet 2- Haydar Akar 3- Tahsin Tarhan MUĞLA: 1- Mürsel Alban 2- Suat Özcan 3- Burak Erbay 4- Süleyman Ayyılmaz TOKAT: 1- Kadim Durmaz SİVAS: 1- Ulaş Karasu TUNCELİ: 1- Polat Şaroğlu 2- Mesut Coşkun ARTVİN: 1 – Uğur Bayraktutan ZONGULDAK: 1- Ünal Demirtaş 2- Deniz Yavuzyılmaz 3- Umut Başoğlu 4- Merve Kır 5- Çiğdem Şekerci ANTALYA: -Deniz Baykal -Çetin Osman Budak -Rafet Zeybek -Şengül Yeşildal -Nusret Bayar -Vahap Tuncer ADANA: 1- Ayhan Barut 2- Orhan Sümer 3- Müzeyyen Şevkin 4- Burhanettin Bulut 5- Oya Tekin MALATYA: 1- Veli Ağbaba 2- Hulisi Porgalı KONYA: 1- Abdüllatif Şener BURDUR 1- Mehmet Göker UŞAK İLK ÜÇ

1-İsmet Akın

2-Ali Karaoba

3-Özkan Yalım ESKİŞEHİR İLK ALTI

1-Utku Çakırözer

2-Jale Nur Süllü

3-Nuray Akçasoy

4-Engin Çakmak

5-Sinan Özkar ADANA İLK BEŞ 1- Ayhan Barut

2- Orhan Sümer

3- Müzeyyen Şevkin

4- Burhanettin Bulut

5- Oya Tekin BURSA 1. BÖLGE ADAYLARI 1- Lale Karabıyık 2- Erkan Aydın 3-Nurhayat Altaca Kayışoğlu 4-Kayıhan Pala 5- Özgür Erdursun 6- Gürkan Esen 7- Zafer Yıldız 8- Serken Öztürk 9- İbrahim Mart 10- Aytaç Şahin BURSA 2'İNCİ BÖLGE 1-Orhan Sarıbal 2- Yüksel Özkan 3- Mustafa Şenyurt 4- Erkan Dönmez 5- Süleyman Ayyıldız 6- Şahin Sevinç 7- Meral Altuntaş 8- Kemal Atan GAZİANTEP 1 – Bayram Yılmaz Kaya 2 – Özgür Yılmaz 3 – İrfan Kaplan ARDAHAN 1-Öztürk Yılmaz BALIKESİR 1- Ahmet Akın 2- Fikret Şahin 3- Ensar Aytekin KARS 1-Barlas Uslu KAYSERİ 1 – Çetin Arık (Mevcut milletvekili) 2 – Saadet Partisi kontenjan 3 – Aşkın Genç 4 – İbrahim Kaan 5 – Mazhar Oğuz Özsoy 6 – Gonca Yelda Orhan 7 – Recep Bulut 8- Metin Kantarcı 9 – Kadim Şahin SAKARYA 1 – Engin Özkoç 2 – Mehmet Selçuk 3 – Elif Yar 4 – Refik Karakaş 5 – Mehmet Bağdat 6 – Aytül Uşaklıgül 7 – Gözdenur Yıldız MANİSA 1- Özgür Özel 2- Vehbi Bakırlıoğlu 3- Bekir Başevirgen 4 – Sabri Temel 5- Abdullah Saka 6- Hayriye Hacet