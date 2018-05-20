CHP milletvekili adayları belli oldu! İşte 2018 listesi…

CHP’nin 24 Haziran erken seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısının ardından CHP’nin milletvekili adayları belli oldu.
İSTANBUL 1’İNCİ BÖLGE ADAYLARI
1-Akif Hamzaçebi
2- Gamze Akkuş İlgezdi
3- Onursal Adıgüzel
4-Fethi Açıkel
5- Gürsel Tekin
6-İlhan Kesici
7- Oğuz Kağan Salıcı
8-Mahmut Tanal
9- İbrahim Kaboğlu
10- Sera Kadıgil
İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE ADAYLARI
1-Enis Berberoğlu
2-Aykut Erdoğdu
3-Tuncay Özkan
4-Yunus Emre
5-Sezgin Tanrıkulu
6-Yüksel Mansur Kılıç
7-Gökan Zeybek
8-Işık Öğütçü
İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE ADAYLARI
1- Erdoğan Toprak
2- Engin Altay
3- Mehmet Bekaroğlu
4- Zeynel Emre
5-Sibel Özdemir
6- Özgür Karabat
7- Turan Erdoğan
8- Gülizar Emacan
9- Saadet Kontenjanı
10- Turan Hançerli
11- Ali Çeşmeci
ANKARA 1'İNCİ BÖLGE
1- Tekin Bingöl
2- Levent Gök
3- Ali Haydar Hakverdi
4- Bülent Kuşoğlu
5-Gamze Taşçıer
ANKARA 2'NCİ BÖLGE
1- Nihat Yeşil
2- Yıldırım Kaya
3- Semra Dinçer
ANKARA 3'ÜNCÜ BÖLGE
1- Haluk Koç
2- Murat Emir
3- Ahmet Ersen Özsoy
4- Servet Ünsal
İZMİR 1’İNCİ BÖLGE
1 – Murat Bakan
2 – Selin Sayek Böke
3 – Özcan Purçu
4 – Kani Beko
5 – Mehmet Ali Çelebi
6 – Tacettin Bayır
7 – Ednan Arslan
8 – Sefer İpekli
9 – Kazım Umdular
10 – Nilay Kökkılınç
11 – Ezgi Deniz Urunga
12 – Devrim Barış Çelik
İZMİR 2’NCİ BÖLGE
1- Kemal Kılıçdaroğlu
2 – Ünal Çeviköz
3 – Kamil Okyay Sındır
4 – Atila Sertel
5 – Sevda Erdan Kılıç
6 – Mahir Polat
7 – Bedri Serter
8 – İdris Yavuz Yılmaz
9 – Ali Engin
10 – Salih Özçiftçi
11 – Mehmet Birlik
12 – Ebru Okay
HATAY:
1- Servet Mollaoğlu
2- Nermin Yıldırım
3- Serkan Topal
4- Mehmet Fatih Turan
KOCAELİ:
1- Fatma Kaplan Hürriyet
2- Haydar Akar
3- Tahsin Tarhan
MUĞLA:
1- Mürsel Alban
2- Suat Özcan
3- Burak Erbay
4- Süleyman Ayyılmaz
TOKAT:
1- Kadim Durmaz
SİVAS:
1- Ulaş Karasu
TUNCELİ:
1- Polat Şaroğlu
2- Mesut Coşkun
ARTVİN:
1 – Uğur Bayraktutan
ZONGULDAK:
1- Ünal Demirtaş
2- Deniz Yavuzyılmaz
3- Umut Başoğlu
4- Merve Kır
5- Çiğdem Şekerci
ANTALYA:
-Deniz Baykal
-Çetin Osman Budak
-Rafet Zeybek
-Şengül Yeşildal
-Nusret Bayar
-Vahap Tuncer
ADANA:
1- Ayhan Barut
2- Orhan Sümer
3- Müzeyyen Şevkin
4- Burhanettin Bulut
5- Oya Tekin
MALATYA:
1- Veli Ağbaba
2- Hulisi Porgalı
KONYA:
1- Abdüllatif Şener
BURDUR
1- Mehmet Göker
UŞAK İLK ÜÇ
1-İsmet Akın
2-Ali Karaoba
3-Özkan Yalım
ESKİŞEHİR İLK ALTI
1-Utku Çakırözer
2-Jale Nur Süllü
3-Nuray Akçasoy
4-Engin Çakmak
5-Sinan Özkar
ADANA İLK BEŞ
1- Ayhan Barut
2- Orhan Sümer
3- Müzeyyen Şevkin
4- Burhanettin Bulut
5- Oya Tekin
BURSA 1. BÖLGE ADAYLARI
1- Lale Karabıyık
2- Erkan Aydın
3-Nurhayat Altaca Kayışoğlu
4-Kayıhan Pala
5- Özgür Erdursun
6- Gürkan Esen
7- Zafer Yıldız
8- Serken Öztürk
9- İbrahim Mart
10- Aytaç Şahin
BURSA 2'İNCİ BÖLGE
1-Orhan Sarıbal
2- Yüksel Özkan
3- Mustafa Şenyurt
4- Erkan Dönmez
5- Süleyman Ayyıldız
6- Şahin Sevinç
7- Meral Altuntaş
8- Kemal Atan
GAZİANTEP
1 – Bayram Yılmaz Kaya
2 – Özgür Yılmaz
3 – İrfan Kaplan
ARDAHAN
1-Öztürk Yılmaz
BALIKESİR
1- Ahmet Akın
2- Fikret Şahin
3- Ensar Aytekin
KARS
1-Barlas Uslu
KAYSERİ
1 – Çetin Arık (Mevcut milletvekili)
2 – Saadet Partisi kontenjan
3 – Aşkın Genç
4 – İbrahim Kaan
5 – Mazhar Oğuz Özsoy
6 – Gonca Yelda Orhan
7 – Recep Bulut
8- Metin Kantarcı
9 – Kadim Şahin
SAKARYA
1 – Engin Özkoç
2 – Mehmet Selçuk
3 – Elif Yar
4 – Refik Karakaş
5 – Mehmet Bağdat
6 – Aytül Uşaklıgül
7 – Gözdenur Yıldız
MANİSA
1- Özgür Özel
2- Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
4 – Sabri Temel
5- Abdullah Saka
6- Hayriye Hacet