Cumhurbaşkanı adayı İnce’den Kürt sorunu, bedelli askerlik ve öğretmen ataması açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sunduğu 'Seçim Özel' programının konuğu oldu. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine değinen İnce, 340 milletvekili hedeflediklerini söyledi. Öte yandan İnce, geçtiğimiz gün Ali Koç'un başkanlığıyla sonuçlanan Fenerbahçe kongresi üzerinden Erdoğan'a göndermede bulundu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, STAR TV’de katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Seçim çalışmalarına değinen İnce, “Şimdiye kadar yapılan mitinglerimiz iyi gidiyor. Büyük İstanbul mitingi için antrenman yapıyoruz. Özel bir uçak kiraladık. Halkla bir araya gelerek kendimizi, projelerimizi anlatıyoruz. Halkın tepkisi çok iyi. Akşam bazı büyükelçilerle buluştuk. İngiltere, Kanada, Amerika, Avustralya. Tanımak istiyorlar ne düşünüyorsunuz diyorlar, nasıl yöneteceksiniz Türkiye'yi merak ediyorlar. Yaklaşık 35-40 büyükelçi ile biraraya geldik. Vizyonumuzu anlatıyorum kötülemeden ülkeye zarar vermeden anlatıyoruz. Onlarda seçimi kazanacağımıza inanmışlar tanımak istiyorlar” dedi.

HEDEFLENEN MİLLETVEKİLİ SAYISI

Milletvekililiği seçiminde hedeflenen vekil sayısını da açıklayan İnce, “Ben millet ittifakında 340 milletvekili hedefliyorum. Bana gelen notlar da bu yönde. Bana getirilen yapılan çalışmaya bakarak gördüğüm bu” ifadelerini kullandı.

GENERAL TARTIŞMASI

Bir iftar programında Erdoğan’ın eleştirilerini alkışlayan generalle ilgili de tepkilerini sürdüren İnce, “Ben generalin bir iftara katılmasına karşı değilim. Ben hakkımda ileri sürülen bir kaç yalanı düzeltmek istiyorum. Ben TİKA’ya karşı değilim. Sonra ben bir generalin iftara katılmasına da karşı değilim. İftara katılabilir orada düşmanla ilgili bir açıklama yapılmıyor. Siyasi bir partiyi, beni eleştirirken alkışlayamaz. Ben o generali çağırsam gelip iftara katılamaz. Yaptığı kahramanlık ayrı bu davranışı ayrı. Biz yapılan kahramanlığı destekleriz. Yarın ben Cumhurbaşkanı olsam ve Erdoğan’la ilgili bir eleştiriyi alkışlasa güzel olur mu?, AK Partililer bu davranışı nasıl karşılar. Askerler yurt savunmasında olacak, siyasette olmayacak. Çıkıp İftara karşı olduğumu söylüyorlar, yardımları keseceğimi söylüyorlar. Bunların hepsi yalan ben neden bu yardımları keseyim. O komutan Afrin'de hizmet etmiş olabilir, kahramanlık yapmış da olabilir. Kahramanlık yapmış olması siyasete girmesini gerektirmez” dedi.

İLGİLİ HABER Son Dakika... Muharrem İnce'den canlı yayında TRT'ye tepki

“BOZDAĞ’A BAKSINLAR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da kendisine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine İnce, “Süleyman Soylu’nun Bafra’da ne söylediğini herkes bilir. Bu ifadelerden sonra Soylu’nun ne olduğunu tartışmaya gerek yok. O kadar lafın ardından gidip Erdoğan’a bakan oldu. Benim ne PKK ile ne FETÖ ile işim olur. Benim geçmişim belli. FETÖ’cü arıyorlarsa Bekir Bozdağ’a baksınlar. Meclis’te yaptığı konuşmalara bize FETÖ’yle ilgili açıklamalarımızdan dolayı söylediklerine baksınlar” dedi.

İMAM HATİP TARTIŞMASI

İmam hatip liselerinin katılacağı iddialarının tamamen yalan olduğunu yineleyen İnce, “İmam Hatip Liseleri diyorlar, ben öğretmenlik yaptım imam hatipte. Şu anda 1 buçuk milyon imam hatip mezunu çocuğumuzu nasıl sektöre kazandırırız çalışmasını yaptırıyorum. Fen liseli ne kadar değer görüyorsa İmam Hatipli de aynı değeri görecek. Ben zeybek oynamışım almışlar cami fotoğrafına koymuşlar. Acıyorum artık ben bunlara. Ben bir öğretmenim çocuklarım arasında ayrım yapmam. Benim bisikletli fotoğrafımı alıp montajlıyorlar. Bunlar çok ayıp şeyler” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABER Muharrem İnce canlı yayında kendi yazdığı bir şiiri okudu

“ERDOĞAN FETO İLE GÖRÜŞTÜ” AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fetullah Gülen görüşmesiyle ilgili açıklamasının arkasında olduğunu ifade eden İnce, “Erdoğan ‘Amerikalılar işletmiş’ dedi. Sayın Erdoğan sen benim telefonlarımı mı dinliyorsun? Siz alışkınsınız FETÖ’yle daha önce yapıyordunuz, şimdi de sen mi yapıyorsun bunu. Ben bu kişiyi Cumhurbaşkanı seçildiğimde açıklayacağım ki bir zarar gelmesin. Bu kişi bana seçileceğinden emin olduğunu ve ondan sonra bu ismimi açıklamasını istedi. TRT’de görev yapmış biri de bunu kitabında yazdı. Sonra yalanladı devlet kurumunun başına getirilen kişiye bak. Erdoğan annemin bu konuda rahatsız olduğunu nereden biliyor. Kendisiyle görüştü mü? annemle bir tanışıklığı mı var? Telefonları mı dinledi? Yine yalan söylüyor” dedi.

İnce, Gülen’in iadesiyle ilgili CHP heyetinin yaptığı incelemelerle ilgili de “Arkadaşlar incelemeye gitti bana henüz bir detay vermediler. Yarın detaylı bilgiyi alacağım” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Son Dakika... CHP heyeti Adalet Bakanlığı'nda Fetullah Gülen dosyalarını inceledi

“GÜLEN’İ AYAĞIMA GETİRTECEĞİM”

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumundan Gülen’in Türkiye’ye nasıl iade edileceğini de anlatan İnce, “Bu çok basit. Yargı sistemini değiştirdiğimiz zaman olacak. Siz, yargınızı önce 81 milyona inandırırsanız buna diğer devletlerde inanır. Şu an Erdoğan istediği kişiyi tutuklatıyor. Erdoğan ‘serbest bırakın’ deyince bırakıyorlar, ‘tutuklayın’ deyince tutukluyorlar. Bizim Erdoğan’la bir farkımız var. O ayağına gitti bense Gülen’i ayağıma getireceğim” dedi.

‘KILIÇDAROĞLU SİZİ HARCADI’ İDDİASI

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi aday yaparak saf dışı bırakmak istediği iddialarına da sert tepki gösteren İnce, “Adaylıkta Erdoğan, Kılıçdaroğlu sizi harcadı dedi. Ben de kedisine, ‘birini harcadı ama o ben değilim sensin’ dedim. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun; size rakip olmuş birini cumhurbaşkanı yapıyorsunuz. Bu egodan uzak bir durum. O yüzden harcama-marcama yok. Harcanacak biri varsa o da Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN’A ‘Ğ’Lİ TEPKİ

İnce’nin ülkeyi yönetemeyeceğini ileri süren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’a göndermede bulunan İnce, “Önce Erdoğan’a söyleyeyim. Ülkeyi yönetmeye fizik öğretmeni olmak yetmez demiş; evet yetmeyebilir ama diploması olması gerekir. Binali Yıldırım da önce yumuşak g harfinin üzerinde çizgi var mı yok mu onu öğrensin, sonra merkez kaç kuvvetine gelsin” şeklinde konuştu.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIR MI?

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tahminini de açıklayan İnce, “Ben ilk turda seçileceğime inanıyorum. Eğer ikinci tura kalırsam diğer muhalefetin bana destek vermelerini istiyorum. Ben; o bana verir, bana vermez tartışmasına girmek istemiyorum. Erdoğan benimle baş başa kalmak istemez bir kere. Ama ben bu tartışmaların içine girmeyeceğim. Muhalefetteki arkadaşlarımla hiçbir polemiğe girmeden bu işi yürütmek istiyoruz” dedi.

KÜRTLERDEN OY ALABİLECEK Mİ?

Mitingler esnasında Kürt seçmenlerin kendisine çok yakın davrandığını ifade eden İnce, “İkinci tura kalırsam Kürtlerden neden oy almayayım. Ben mitinglerde gördüm. Çok oy alacağımı düşünüyorum hem de çok” şeklinde konuştu.

KÜRT SORUNU

Cumhurbaşkanı olması durumunda Kürt sorununu nasıl çözeceğini de açıklayan İnce, “Kürt sorununu 3 B ile çözeceğiz, Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Biz çok net olacağız. Bu sorunun muhatabı TBMM’dir, Kandil değildir. Eşit sayıda olan siyasilerden bir komisyon oluşturacağız ve bu soruna ortak çözüm arayacağız” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Muharrem İnce: Kürt vatandaşların tüm sorunlarını çözeceğim

İNCE’DEN TRT’YE: SAYILI GÜNÜ KALDI ZATEN

Programda TRT’ye eleştirilerini sürdüren İnce, “TRT yasa gereği bana 10 dakika gel konuş diyor. Ne konuşacağım sen çıkar Erdoğan’ı konuştur. Sayılı günü kaldı zaten” dedi.

PARLAMENTER SİSTEM

Parlamenter sistemde ısrarcı olduklarını ifade eden İnce, “Bu sisteme kesinlikle geçeceğiz. Bu biraz zaman alacak ama geçeceğiz. Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ‘İyileştirilmiş parlamenter sistem’ dedi bu bana çok hoş geliyor. Bu eskiye dönüş değil. Biz bunu istemiyoruz. Daha da iyi olmalı, şeffaf, muhalefete daha çok yer veren bir sistem olmalı” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLERİN ATANMA SORUNU

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumundan atanamayan öğretmenlerin sorunlarını da çözeceğini dile getiren İnce, “Atama sorunu kendiliğinden kalkacak. Köy okullarını yeniden açacağız. İkili öğretimi kaldıracağız. Kaynak yok diyorlar. Nasıl olmaz, sırf Suriye ile girişilen gerginlik büyük bir maliyete mal oldu. Erdoğan'ın Esad ile kişisel probleminden 40 milyar dolar zarar ettik. 2 milyar saraya buluyorsun, öğretmenlere bulamıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Sanayimizin yüzde 79'u çalışıyor, yüzde 21'i atıl. Meralar atıl, devreye sokarız para. Denizler atıl, devreye sokarız para” dedi.

OHAL TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda OHAL’i de hemen kaldıracağını vurgulayan İnce, “48 saat içinde OHAL kalkacak. Yürütmenin başında cumhurbaşkanı olacak. Yapamayacağımız bir şeyi vaat etmeyeceğiz. Önceliğimiz ekonomi. Enflasyon son 15 yılın en yükseği. Mehmet Şimşek tweetini de İngilizce attı. Gelişmekte olan ülkelerde ortalama enflasyon 5.85. Onlar nerede biz neredeyiz. Öncelikle MB Başkanı’nı hiçbir şekilde CHP Genel Merkezi’ne çağırmayacağım. Ziraat kredilerin büyük kısmını çiftçiye verecek, Halk Bankası yurttaşa verecek. Asla sabit kur gibi hayalciliğe girmeyeceğiz” dedi.

İLGİLİ HABER Muharrem İnce: Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz



“DİNDAR NESİL DEVLET ELİYLE OLMAZ, AİLE İSTERSE OLUR”

Çocukların eğitiminin son derece önemli olduğunu ifade eden İnce,”Dindar nesile lafım yok ancak kindar nesile itirazım var. Eğitimde asla dayatma olmayacak. Eğitimle ilgili herkesi aynı masada toplayacağım. Eğitim siyasi hesaplaşma alanı değildir. Ortak komisyonun getirdiği sistem uzlaşma ile yapılacak. Din dersini istemeyene hiç vermeyiz. İsteyene de istediği kadar veririz. Dindar nesil devlet eliyle olmaz, aile isterse olur” dedi.

GENEL AF TARTIŞMASI

Bahçeli’nin gündeme getirdiği af konusuna da değinen İnce, “Benim böyle bir af düşüncem yok. Adelet yoksa af bir işe yaramaz. Bugün çıkar bir kaç yıl sonra geri döner. Bence adalet sistemi değiştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

3.HAVALİMANININ ADI

Yeni havalimanının ismiyle ilgili fikrini de açıklayan İnce, “Uzlaşmayla koyardım. En çok uzlaşabileceğimiz Atatürk'tür. Hem öbür Atatürk Havalimanı kapanıyor. Atatürk, yakışır. Daha başka bir şey de olabilir. Ama bence Atatürk yakışır. Ayrıca şimdiki Atatürk Havalimanı'nın yerini millet bahçesi yapacağız diyor da, hiç inanasım gelmiyor. Oraya rezidans yapmadan vazgeçmezler. Yine kenara bir şey sıkıştırırlar. İstanbul'da mezarlıklardan başka yeşil alan kalmadı. İnşallah orayı ben park yapacağım, merak etmesinler” dedi.

BEDELLİ ASKERLİK

İnce bedelli askerlikle ilgili de “Bir dönem yeşil ışık yakıyor, bir taraftan kapatıyorlar. Biz askerlikle ilgili yeni düzenleme yapacağız. Böyle olmaz, bedelli askerlik yapmak isteyenleri anlıyorum. Belli yaştalar, iş düzenleri var. Bugün tam Van'dan uçağa bineceğim, özel harekatçı bir çocuk ağır yaralanmış, tam havalimanının içindeyim. Hala gözümün önünden gitmiyor çocuk. İki tane küçük uçak yan yana duruyor. Biri sağlık bakanlığının, biri bizim uçak. Dikkatimi çekti sağlık bakanlığının uçağı, ne oluyor orada dedim. Dediler ki yaralı bir polis var dediler. Baktım uçağa bindirmek üzerelerdi, koşarak gittim. Gördüm çocuğu, kendinde değildi. Doktora sordum, kim doktor diye sordum. Nasıl dedim, ‘ciddi' dedim. Daha fazla da rahatsız etmek istemedim. Şimdi bu çocuklar da var. Yani fakir evlatları şehit olurken… Ben bedellileri anlıyorum dedim ama fakir evlatlarını da anlamak lazım. Bunun yolu herhalde Türkiye cumhuriyeti yurttaşlarının tümünü 2 ay askerlikten geçirip, profesyonel bir ordu kurup, bu ortamda seçim öncesinde askerlik üzerinden oy devşirmeye çalışmak… “Bak sana bedelli çıkaracağım oy ver” falan bu Türkiye Cumhuriyetine yakışmaz, bu benim gündemimde yok” dedi.

ALİ KOÇ’UN BAŞKAN SEÇİLMESİ

Fenerbahçe’deki son kongreyle yaşanan değişime de değinen İnce, “Değişim rüzgarı gelince önünde duramazsın. Ben Fenerbahçeliyim. Kongre delegesiyim ama oy kullanmaya gitmedim. Bir değişimin önünden gidenler lider olur, ortasından gidenler durumu kavramış olur, arkasından gidenler sürüklenmiş olur, karşısına çıkanlar yok olur. Zaten sosyal medyada görüyorsunuz siyasetle bir benzetme yapıyorlar, doğru da yapıyorlar. Ben siyasette de bu değişimi görüyorum. Buna direnmemek lazım. Erdoğan ömür boyu mı kalacak orada? Seçim yapmayalım o zaman ömür boyu kalsın orada Türkmen başı gibi olsun. Çırpınmaya gerek yok. Alacaksın emekli maaşını çekileceksin kenara torunlarına bakacaksın. Yoruldun. Rövanş intikam böyle bir derdimiz yok. Hukuk devletini kuracağız, özgürleştireceğiz Türkiye'yi, zenginleştireceğiz. Bağırmayacağız. Hesap veren yönetim olacak. Öyle bir anlatıyor ki o gidince din elden gidiyor. Erdoğan'dan önce Müslüman değil miydik biz?” dedi.

PROGRAMIN SONUNDA ŞİİR OKUDU

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, programın sonundaysa kendi yazdığı bir şiiri okudu.

İşte İnce’nin okuduğu o şiir:

Mutsuz kente mutlu yağmurlar yağıyordu,

Aylardan bir deli zemheri,

Canım yanarken gözler gördüm sanki yangın yeri.

Elveda bedenden bedene yollandığım günlere,

Elveda beline sarıldığım güzellere,

Elveda memur çocukları gibi zor terk ettiğim kentlere.

Gittim ben sonsuzluğa, sorgusuzca gittim,

Seni martılara emanet ettim,

Islak, yorgun, huysuz martılara…

Bektaşi tekkesinde deyiş okudum,

Okudukça sana dokundum.

Yangın yeri gözlerine yüreğimi açtım.

Ben Yalova’dan bir öğretmen,

50’sine yeni bastım.

Gözlerim gözlerine akmak ister,

Sen ister gizle ister göster.

Gözlerimden başka göze gitme,

Gidersen de sevme, seversen de delirtme.

Beni incitme,

Kapatma gözlerini gözlerime.