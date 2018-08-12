SON DAKİKA… Erdoğan sanayicileri döviz konusunda uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yaptığı konuşmasında döviz alma konusunda sanayicileri uyardı. Erdoğan, gerekmesi halinde B ve C planlarını devreye sokabileceklerini bildirdi.

Konuşmasına, Trabzon’un kanaat önderleri ve gönüllü kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan ve Trabzon Valiliğine teşekkür eden Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 69,4 oy oranıyla kendisini cumhurbaşkanlığına layık gören Trabzonlulara şükranlarını sundu.

Bu seçimde de Trabzon’un milli iradenin, vefanın, dayanışmanın şehri olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, Trabzon’un bir kez daha iradesine sahip çıkarak Türkiye’ye husumet besleyenlere esaslı bir ders verdiğini söyledi

“KUR OPERASYONUNUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

“Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonun da biz üstesinden geleceğiz. Türkiye’yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir.”

SANAYİCİLERE DÖVİZ UYARISI

Sanayicilere seslenen Erdoğan, “Sanayicilerimize sesleniyorum; bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir. Sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir” dedi. AA