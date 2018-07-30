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Son dakika… Pülümür’de 10 hain öldürüldü

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki 10 terörist, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

android-time 15:04 30 Temmuz 2018
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Son dakika… Pülümür’de 10 hain öldürüldü
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki 10 terörist, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki 10 teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Pülümür ilçesi kırsalında duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine eylem hazırlığında olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi.

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Tespit edilen 10 bölücü terör örgütü mensubunun hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, birliklerin bölgedeki operasyona devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

AA

Son güncelleme: android-time 15:1830.07.2018
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