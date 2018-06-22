Son dakika… İstanbul’da gökdelen yangını

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan bir gökdelende çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Sarıyer Maslak’ta bulunan bir gökdelenin dış cephesinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, gökdelenin üst katlarındaki yangına müdahale edebilmek için camları kırdı.

Yangın, 1.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

DHA Muhabiri Ertan Kılıç yangına ilişkin son bilgileri paylaştı. Kılıç, “Çalışan personellerin olduğu bölümler etkilenmedi. Sadece dış cephedeki aydınlatma bölümünde çıkan bir yangın. Yangın binanın 20’inci katına kadar ulaşmış durumda. Şu anda üst kata doğru devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin üst katlardaki camları da kırarak müdahale etmesini bekliyoruz” dedi.