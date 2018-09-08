Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İstanbul’da iş yerinin çatısı alev alev yandı

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 4 katlı bir iş yerinin çatı katında çıkan büyük yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 

android-time 14:59 8 Eylül 2018
Haberler Gündem
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 4 katlı bir iş yerinin çatı katında çıkan büyük yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 

Yangın, Bahariye Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir iş yerinin çatı katında başladı. Çıkan yangında iş yerinde bulunan vatandaşlar kısa sürede tahliye olurken, yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yağmur nedeniyle oluşan yoğun trafikte ekipler olay yerine gelmede zorluk yaşadı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Olay yerine varan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken iş yerinin çatı kısmı kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

DHA

DHA

İHA

İHA

İHA

Son güncelleme: android-time 16:0008.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar