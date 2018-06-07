Son Dakika… Meral Akşener Yalova’da

İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Yalova'da halka sesleniyor.

Yİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kadıköy’deki programı ardından Yalova’ya geçti.

Akşener, Yalova’da on binlerce vatandaş tarafından ilgiyle karşılandı. Vatandaşların Akşener’i beklerken sık sık “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganı atmaları dikkatleri çekti. Yalovalılara hitap eden Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Milletvekili seçiminde biz Millet İttifakı'nı kurduk. Öyle gösteriyor ki biz mecliste çoğunluğu alacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizim adaylarımız var. Bir de Cumhur İttifakı var. 16 yıldır bu arkadaşlar iktidarda. 2008'e kadar eski hükümetin aldığı önlemleri uyguladılar. Sonra contayı yakmaya başladılar. Sanayi şehri, turizm şehri diyebilirdik Yalova için eskiden ama bugün maalesef öyle diyemiyoruz.

“GENÇLERİN İŞ BULMASI LAZIM”

Türkiye'de bir rejim değişikliği yapıldı. Bütün yetki tek adama verildi. Seçime giderken ben bazı sorular sormaya başladım, hepsi şaşırdı. Bir ülkenin kalkınması için gençlerin iş bulması lazım. Devlet eğer gencine iş bulamıyorsa onun ayıbıdır. O yüzden ‘biz gençlere iş bulana kadar 500 lira vereceğiz' diyoruz. Buna çok bozuldular ‘o parayı nereden bulacaksın' dediler. Sizin paranızla keyif çatan bakanlara, bakan çocuklarına ‘inin o arabadan aşağı' diyeceğim, para çıkacak.Yine söylüyorum YÖK'ü kapatacağım, TRT'yi satacağım. Dayanışma fonu kuracağız, borçları bir defaya mahsus ödeyeceğiz dedik. Ona da bozuldular.Bu kredi kartı mağdurlarının bir defaya mahsus parası yüzünden kavga çıktı. Bizim projelere karşı çılgın projeler çıkardılar. Soruyorum meşhur proje Kanal İstanbul 65 milyar Dolar'a mal oluyor. Peki Türkiye'ye bu yapıldıktan sonra ne kadar gelir getirecek? Kimse bilmiyor. Bunun cevabını alana kadar her yerde konuşacağım.

Birden TİKA'yı getirdiler ortaya. Çünkü ben israfı keseceğim deyince hepsi bozuldu. Bana ithamlarda bulundular. Beni ‘cahil' ilan ettiler. Sayın Binali Yıldırım hopladı. Dedi ki ‘Bu… Bu… (bana böyle yapıyor) TİKA’Yı kapatacakmış’. Ne kadar cahil olduğumu söyledi. Büyük muhterem sayın Erdoğan’da aynı şeyi söyledi. TİKA’nın öneminden bahsedip ne kadar cehalet içinde olduğumu söyledi. Şimdi TİKA deyince nedir bu diye baktık. TİKA, yılda 8 milyar dolar parayı nereye harcadığı belli olamayan bir kurum… Bunun 6,5 milyar Dolar'ı maliyeden aktarılmış. Direk sizin verginiz. Haram zıkkımın ötesinde. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Bunu bulmak bana nasip olacak inşallah. AFAD diye bir kurum var, orası daha büyük çiftlik. Yandaş çocukları hiçbir şey yapmadan buradan sadece maaş alıyor. Bu haram lokmaları kusturacağım!

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