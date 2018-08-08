SON DAKİKA: Ordu, Giresun, Samsun ve Rize dikkat! Yağmur devam edecek!

Ordu'da etkili olan sağanak yağmur ilçelerde sele dönüştü. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde şiddetli yağışların bu gece ve yarın da etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den dün uyarı gelmiş, beklenen yağışların kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı belirtilmişti. Bugün şu ana kadar bölgede 20 ila 100 mm arasında yağış kaydedildi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’in kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış devam edecek.

Yağmur yağdı, Karadeniz’de hayat felç oldu. Ordu’da en ağır hasar Ünye, Fatsa, Perşembe ilçelerinde meydana geldi. Ünye’de kısmen çöken köprü nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı, bölgede toplam 8 köprü yıkıldı. Sel nedeniyle mevsimlik fındık işçilerinin çadırlarını su bastı, 550 fındık işçisi tahliye edildi, meydana gelen heyelanda ise 5 kişi yaralandı. Selde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılırken, bir fabrikada mahsur 165 işçi ise helikopterlerle kurtarılıyor.

Yağmurun sele dönüştüğü Ünye ilçesinde Cevizdere Deresi’nin taşması sonucu Samsun-Ordu karayolu üzerinde bulunan köprü kısmen çöktü. Yol çift taraflı olarak trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ayrıca Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda yaralanan 5 kişi mahsur kaldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonrasında vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı. 5 kişi ekipler tarafından Ünye İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABER MHP'li vekilden sel tepkisi: Sebebi HES'ler

YARIN ÖĞLE SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK!

Yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre yağışların bu gece yine Samsun'un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği ve metrekareye yer yer 100 mm üzerinde yeni yağış meydana geleceği tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABER Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

Bölgede son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toprağında doygun olduğu da dikkate alınarak meydana gelebilecek ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riski ile ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaya devam edilmesi gerekiyor.

Ayrıca şiddetli yağışla birlikte rüzgarın bu geceden itibaren yarın öğle saatlerine kadar Karadeniz'in doğusunda denizde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği de beklenmektedir. Özellikle denizci ve Balıkçılarımızın dikkatli olmaları gerekiyor.