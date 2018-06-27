Son yılların en büyük organizasyonu: 26 Haziran dolu harekatı

Her şey pazartesi gecesi Meteoroloji Mühendisi Abdullah Kahraman'ın attığı "Yarın Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölümü'nde süper hücreli fırtınalar görülebilir. Ceviz büyüklüğünde dolu ve yerel seller mümkün." tweetiyle başladı... Olağan bir meteoroloji uyarısı kısa sürede İstanbul'un yakın tarihine geçecek 'dolu' ana başlıklı bir halk hareketine dönüştü... Ortaya ise kuş gribinden, kene vakasına, kuraklık tehlikesine, 'Büyük İstanbul depremi yaklaştı'ya kadar daha önce hiçbir toplumsal uyarıda görmediğimiz bir seferberlik çıktı.

Meteoroloji mühendisi Abdullah Kahraman’ın “Yarın Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölümü’nde süper hücreli fırtınalar görülebilir. Ceviz büyüklüğünde dolu ve yerel seller mümkün.” uyarısının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün de “dolu uyarısı” yapması kent genelinde İstanbulluları harekete geçirdi.

Olası bir dolu yağışına karşı araçlarını korumak isteyen İstanbullar kentte kapalı otopark bırakmadı. Başka AVM’lerinki olmak üzere şehirdeki kapalı otoparklar öğle saatlerinde doldu.

Üst geçitlerin altından, apartmanların balkon altlıklarına kadar kent genelinde ‘gökyüzü görmeyen’ hemen her yer dolup taştı.

Açıkta kalan araçlar ise battaniye, halı, karton gibi malzemelerle korunmaya çalışıldı. Yüz binlerce araç sahibinin ‘dolu harekatı’ ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

İSTANBUL’U HAREKETE GEÇİREN UZMAN: DOLU YAĞMADI AMA VATANDAŞIN BAKIŞ AÇISINI ORTAYA ÇIKARDI

‘Uyarısıyla’ Türkiye’nin gündemine oturan Meteoroloji Mühendisi Abdullah Kahraman ise Sözcü’ye konuştu. Düzce, Yenişehir, Bursa gibi illerde belirttiği gibi bir yağışın gerçekleştiğini söyleyen Abdullah Kahraman ise attığı tweet için şöyle konuştu: “Bu tip büyük tahminler tek bir şehirle sınırlandırılamaz. Yani ‘yarın İstanbul’da hava 20 derece olacak’ gibi bir tahminle, dolu yağışı olacak veya hortum çıkacak tahminleri aynı değildir. Daha dar alanda yapılan tahminlerdir. Ben attığım tweette sadece İstanbul’u değil, Marmara Bölgesi’ni ve Batı Karadeniz’i kapsadığını belirtmiştim. Ama sosyal medya ne yazık ki böyle şeyleri saptırabiliyor. Benim attım tweet üzerine bir gazeteci arkadaşımız aradı durumu ona anlattım ve olay ondan sonra patladı. Durum öyle bir hal aldı ki acaba İstanbul’da dolu yağacak mı, yağmayacak mı diye ortalık karıştı. İstanbul’da arabalarda alınan önemleri de hayretle izledim açıkçası. Bu gerçekten çok korkunç bir durum ama aynı zamanda bu yaşanan olay vatandaşların hava durum tahminlerine bakış açısını da gösterdi. Tahminler %5 gibi oranlardır. Kesin bir şey söylemek hava tahminlerinde imkansızdır.”

GEÇEN YIL ARAÇLAR ZARAR GÖRMÜŞTÜ

İstanbul’da geçen yıl 27 Temmuz’da meydana gelen ve yaklaşık 20-25 dakika süren şiddetli dolu yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelmiş, hava trafiğinde de aksamalar olmuştu. Yağış nedeniyle çok sayıda araçta ciddi hasarlar oluşmuştu.

PSİKİYATRİST YORUMU : BEKLENTİ KAYGISI

US Psikiyatri Enstitüsü’nden Psikiyatri uzmanı Dr. Uğur Hatıloğlu İstanbul’daki dolu yağışı beklentisiyle vatandaşların yaptığı hazırlıkları psikolojik olarak yorumladı.

“İnsanlar genellikle bir durumla karşılaştığında ‘bununla ilgili elimden ne gelir’ diye sorgularlar.” diyen Hatıloğlu “Kuş gribi, depremler, kene alarmları çok fazla önlenebilecek durumlar değil. Ancak geçtiğimiz yıl yaşanan dolu yağışı sonrasında büyük hasar görmüş insanlar var. Geçtiğimiz yıl bu durum çok ciddiye alınmamıştı. Büyük hasarlar yaşanınca, yapılan haberlerle, kasko şirketlerinin yaptığı açıklamalarla durumun ciddiyetini insanlar fark etti. Bu yüzden de bu yıl önceden böyle bir duyum alında harekete geçtiler.” yorumunda bulundu.

“Herkesin büyük bir şekilde hazırlık yapmasının sebebini psikolojik olarak ‘beklenti kaygısı’ olarak açıklayabiliriz.” diyen Hatıloğlu “Daha önce yaşadığımız tehlikeli bir durum ya da daha önce çevremizde yaşamış olduğumuz tehlikeli bir durum bilinç altımızda ‘beklenti kaygısı’ oluşturur. Bu da bu tarz olaylarda dün yaşadığımız gibi önlemleri ortaya çıkartır. İnsanlar herhangi bir duyguyu yoğun bir şekilde yaşadığında mantıklı ya da mantıksız olduğunu düşünemez. Dün de insanların ‘kaygı duygusu’ çok yoğundu ve aldıkları önemlerin mantıklı ya da mantıksız olduğunu düşünmeden harekete geçtiler.” diye konuştu.

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