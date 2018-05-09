Sosyal medyanın dünkü gündemi: Günaydın T A M A M

Erdoğan'ın sözleri sonrası sosyal medyada milyonlarca kişi dün ' T A M A M ' demişti. Dün AKP'li Mahir Ünal, ' T A M A M ' diyenler için FETÖ'cü ve PKK'lı imasına bulundu. Mahir Ünal'ın skandal sözlerine tepkiler bu sefer 'Günaydın T A M A M' etiketiyle geldi. Türkiye'de birinci sırada yer alan etiket dünya gündeminde ise beşinci sırada yer aldı.

Erdoğan’ın dün yaptığı “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” açıklamasının ardından sosyal medyada başlayan ‘T A M A M’ fırtınası dün ‘Günaydın T A M A M’ etiketiyle devam etti.

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Dün ‘T A M A M’ sözleri sosyal medyada dünyada gün boyunca birinci sırada yer almasının ardından AKP Sözcüsü Mahir Ünal, ‘TAMAM’ diyenlere yönelik ‘Twitter’da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ’ nün ve PKK’nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor.’ dedi. Mahir Ünal’ın sözlerine ve Erdoğan’ın sözlerine ise sosyal medya kullanıcılarının tepkileri ‘Günaydın T A M A M’ etiketiyle geldi.

İşte kullanıcıların attığı tweetler:

İşte kullanıcıların attığı tweetler:

Kendi gibi düşünmeyen herkesi hemen oracıkta “Hain” ilan edenler, hakkını arayan insanlara “Kes lan fetöcü” diyerek sataşanlar ve “Ropörtaj yapılıyor” diyemeyip “Kürtaj yapılıya” diyenler hariç herkese Günaydın T A M A M pic.twitter.com/RLrNn5IHxB — Masumiyet Karinesi (@Ankarali6161) 9 Mayıs 2018

“Günaydın T A M A M”

mütevazilik anlayışımız…! pic.twitter.com/e88i84hMw2 — Kemal TÜRK (@MKAKemalTURK) 9 Mayıs 2018

AK Partili Ünal: Twitter'da T A M A M tweetlerinin çoğu FETÖ'nün ve PKK'nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor

Yok anam biz atıyoruz. Yeterince kabusunuz olduk mu? Olmadıysak oku o zaman; tagi biraz değiştirdik Günaydın T A M A M Oldu mu bebeğim. pic.twitter.com/ZocdDp97Dg — Esra Pekdemir (@esrapekdemir) 9 Mayıs 2018

Atatürk’ e iftira ATTIR T A M A M

Makarna için önüne YA T A M A M

Helale haram KA T A M A M

Yaptıklarını UN U T A M A M

Ketçapa şehvet UYANDIR T A M A M

Oyumu partine A T A M A M

Su alan geminle BA T A M A M

Gelecek umudunu SA T A M A M

Günaydın T A M A M — Çağdaş (@casdasli) 9 Mayıs 2018

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Günaydın T A M A M

Bu iş bitti binAli'de T A M A M diyor ;)

O zaman inAli :)pic.twitter.com/dWb5XolWU7

— ATAKIZI (@ATAKIIZI) 9 Mayıs 2018

sesimizi yer gök su dinlesin “Günaydın T A M A M” T A M A M mı T A M A M — beenbilirim (@mustafa09169132) 9 Mayıs 2018

herşeyi çalarsın da bizim umudumuzu çalamazsın Günaydın T A M A M ♀️ — penelop (@nilayyye) 9 Mayıs 2018

(T)üyü bitmemiş yetim hakkı için

(A)dil bir Türkiye için

(M)ağduriyetlere son vermek için

(A)sgarî yaşam için

(M)edeniyet ve bilimsellik için “Günaydın T A M A M” — U2 (@airbag355) 9 Mayıs 2018

İtiraf ediyorum!

Ben bir BOTUM!

Günaydın T A M A M pic.twitter.com/jAHO6Y1HVi — Ozan Ar (@ozanarabacii) 9 Mayıs 2018

Günaydın T A M A M Mahir Ünal bize boot hesap demiş ama hesap tamam anlaşıldı mı Günaydın T A M A M — ÜZEYBE YARKIN (@uzeybe) 9 Mayıs 2018