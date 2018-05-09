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Sosyal medyanın dünkü gündemi: Günaydın T A M A M

Erdoğan'ın sözleri sonrası sosyal medyada milyonlarca kişi dün ' T A M A M ' demişti. Dün AKP'li Mahir Ünal, ' T A M A M ' diyenler için FETÖ'cü ve PKK'lı imasına bulundu. Mahir Ünal'ın skandal sözlerine tepkiler bu sefer 'Günaydın T A M A M' etiketiyle geldi. Türkiye'de birinci sırada yer alan etiket dünya gündeminde ise beşinci sırada yer aldı.

android-time 13:17 9 Mayıs 2018
Haberler Gündem
Sosyal medyanın dünkü gündemi: Günaydın T A M A M
Erdoğan'ın sözleri sonrası sosyal medyada milyonlarca kişi dün ' T A M A M ' demişti. Dün AKP'li Mahir Ünal, ' T A M A M ' diyenler için FETÖ'cü ve PKK'lı imasına bulundu. Mahir Ünal'ın skandal sözlerine tepkiler bu sefer 'Günaydın T A M A M' etiketiyle geldi. Türkiye'de birinci sırada yer alan etiket dünya gündeminde ise beşinci sırada yer aldı.

Erdoğan’ın dün yaptığı “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” açıklamasının ardından sosyal medyada başlayan ‘T A M A M’ fırtınası dün ‘Günaydın T A M A M’ etiketiyle devam etti.

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Dün ‘T A M A M’ sözleri sosyal medyada dünyada gün boyunca birinci sırada yer almasının ardından AKP Sözcüsü Mahir Ünal, ‘TAMAM’ diyenlere yönelik ‘Twitter’da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ’ nün ve PKK’nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor.’ dedi. Mahir Ünal’ın sözlerine ve Erdoğan’ın sözlerine ise sosyal medya kullanıcılarının tepkileri ‘Günaydın T A M A M’ etiketiyle geldi.

İşte kullanıcıların attığı tweetler:
İşte kullanıcıların attığı tweetler:

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Günaydın T A M A M
Bu iş bitti binAli'de T A M A M diyor ;)

O zaman inAli :)pic.twitter.com/dWb5XolWU7

— ATAKIZI (@ATAKIIZI) 9 Mayıs 2018

Son güncelleme: android-time 02:1210.05.2018
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