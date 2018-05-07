Soylu’dan Ahmet Şık ve Cumhuriyet Gazetesi’ne suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yapılan bazı haberlerle ilgili Ahmet Şık ve Cumhuriyet Gazetesi sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Avukatı Uğur Kızılca yaptığı açıklamada, “Müvekkilim İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile ilgili olarak belirli çevrelerden beslenen yalan üzerine kurgulanmış haberler bir süredir periyodik olarak servis edilmektedir. Bu iftira ve hakaret içerikli haberler kapsamında 07/05/2018 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yer alan yalan, hakaret ve iftira içerikli haber nedeniyle aynı kaynaklar tarafından kullanıldığı anlaşılan Ahmet Şık, Cumhuriyet Gazetesi sorumluları ile soruşturma sırasında tespit edilecek bu haberleri kurgulayan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur” ifadeleri kullandı.

İHA