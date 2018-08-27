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Suriyelilerin bayram tatili bitti… Dönüş başladı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine gidip tatil yapan Suriyelilerin geri dönüşü başladı.

android-time 15:19 27 Ağustos 2018
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Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine gidip tatil yapan Suriyelilerin geri dönüşü başladı.

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan pasaport, geçici koruma kimlik belgesi ve aldıkları randevu ile Cilvgözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapan Suriyeliler, bayram ziyaretini tamamlayarak Türkiye’ye gelmeye başladı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Kurban Bayramı’nda toplam 47 bin Suriyelinin gittiği Cilvegözü’ne gelen Suriyeliler gümrük muhafaza ve polis kontrolünden sonra Türkiye’ye giriş yapıyor.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Suriyeliler, Kurban Bayramı için 6 Ağustos günü çıkış yapmaya başlamış ve 19 Ağustos’a kadar devam etmişti. Bugün başlayan dönüşler ise 30 Aralık 2018 gününe kadar devam edecek.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

DHA

Son güncelleme: android-time 15:2227.08.2018
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