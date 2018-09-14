Trump’ın adı 3 yıl sonra silindi

İstanbul'da, Şişli Mecidiyeköy’de ABD Başkanı Donald Trump’ın adını taşıyan alt geçidin adı İBB tarafından kaldırıldı. Trump'ın adının alt geçitten silinmesi talebi, 3 yıl önce CHP'li meclis üyelerinin Trump'ın seçim kampanyası sırasında "Müslümanların ABD'ye alınmaması" yönündeki açıklamaları nedeniyle gündeme getirilmişti.

2015 yılında CHP'li meclis üyeleri tarafından verilen soru önergesi 14 Eylül tarihli İBB Meclisi'nde gündeme geldi. Konuyla ilgili hazırlanan komisyon raporunda, soru önergesinde Trump AVM metro bağlantı tünelinin “Trump Yaya Alt Geçidi” olarak isimlendirildiğinin belirtildiği Trump'ın Müslümanlara yaptığı hakaret nedeniyle tepki olarak kaldırılmasının istendiği aktarıldı. Bu çerçevede ilgili komisyonlar alt geçidin adının değiştirilmesini uygun buldu. AKP ve CHP grubu oybirliği ile alt geçidin adının “Mecidiyeköy Alt Geçidi” olmasına karar verdi.

KORSAN OLARAK VERİLMİŞ

Oylama öncesinde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, alt geçide Trabzon Maçka'da şehit edilen Eren Bülbül'ün adının verilmesini istedi. AKP grubu adına yapılan açıklamada Bülbül'ün adının önümüzdeki ay daha görkemli bir yere verileceği belirtildi. Ayrıca alt geçide meclis kararı alınmadan “korsan” olarak Trump adı verildiği ve bu konunun 3 yıldır araştırılması nedeniyle kararın bugün gündeme geldiği açıklandı.

SORU ÖNERGESİ

CHP’nin İBB Meclis üyeleri Ertuğrul Gülsever, Eyüp Birgün, Tonguç Çoban, Bayram Özata, Murat Ali Talay, Tarık Balyalı, Özgür Aydın ve Muharrem Çatalkaya’nın imzalarını taşıyan 2015 tarihli yazılı önergede, “ABD’de sürmekte olan başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti adaylarından Donald Trump, kampanya dönemi boyunca Müslümanlara akıl almaz suçlamalarda bulunmuştur. Şişli sınırları içerisinde bulunan Trump AVM metro bağlantı tüneli, Trump Yaya Alt Geçidi olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca bu bölgede ve alt geçitte çok sayıda Trump isimli yönlendirme tabelaları bulunmaktadır. Bu tabelaların Donald Trump’ın Müslümanlara yaptığı hakaret nedeniyle tepki olarak kaldırılmasını ve alt geçit isminin Mecidiyeköy Yaya Alt Geçidi olarak değiştirilmesini talep etmekteyiz” ifadelerine yer verilmişti.