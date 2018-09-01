Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şehit Dökmeci’nin kanı yerde kalmadı: 7 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

android-time 12:29 1 Eylül 2018
Haberler Gündem
Şehit Dökmeci’nin kanı yerde kalmadı: 7 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK’nın Twitter hesabından, hava harekatına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.Paylaşımda, Hakkari kırsalı ile Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında birliklere saldırı hazırlığında olan silahlı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Evliya Tepe’de el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci’nin kanı yerde kalmamıştır.” ifadesine yer verildi.

AA

Son güncelleme: android-time 13:1901.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar