Turiste kötü davranan taksiciye ceza

İstanbul Nişantaşı'nda Taksici Ali İhsan A., kendisini trafiğe soktuğu için bir turistin valizini fırlattı; para üstünü vermedi. Büyükşehir Belediyesinin lisansını iptal ettiği o taksici polis ekiplerince yakalandı. Taksiciye 3 bin 481 lira ceza kesilirken "Ülke imajını zedelemekten" işlem yapıldı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Turizm Polisi’ni harekete geçiren olay 11 Nisan günü Nişantaşı’nda meydana geldi. İddiaya göre Taksici Ali Rıza A., Atatürk Havalimanı’ndan aldığı yolcuyu Nişantaşı’na götürdü.

Kimliği henüz tespit edilemeyen turist, cadde üzerinde inmeyerek Ali Rıza A.’nın sokağa girmesini istedi. Ali Rıza A. sokağa girdiğinde durma noktasına gelen trafikle karşılaştı.

Turist yolcu kısa süre sonra inince öfkelenen taksici araçtan inerek kadın turistin valizini sokağa fırlattı.

Parasının üzerinide vermeyeceğini söyleyerek bağırmaya başladı. O anlar an be an cep telefonu ile kaydedildi. O görüntülerin ardından Ali Rıza A.’nın taksi lisansı iptal edildi. Belediye tarafından 258 lira para cezası kesildi.

POLİS O TAKSİCİYİ YAKALADI

Turiste kötü muamelede bulunan taksici bu ceza ile kurtulamadı. Ali Rıza A. için yakalama kararı çıkarıldı. Turizm Polisi’nin yakalandığı şüpheli emniyete götürüldü. Ali Rıza A.’nın, havalimanında müşteri alma yetkisi olmadığı halde yolcu aldığı anlaşıldı. Bunun üzerine korsan taşıma ve yolcu indirme bindirme kurullarına riayet etmeme suçlamasıyla 3 bin 481 lira ceza yazıldı. Ayrıca şüpheli hakkında ülke imajını zedeleme ve kötü muamaeleden adli soruşturma başlatıldı. Suçun “takibi şikayate bağlı” bir konu olması sebebiyle, polis turist kadına ulaşmaya çalıştı. Turist kadına ulaşılmayınca, Ali İhsan A. hakkında gözaltı işlemi yapılmadı.

PSİKOTEKNİK TESTİ

Şüphelinin hakkında savcılığın vereceği karar beklenirken, Ali İhsan A.’nın yeniden taksi kullanabilmek için psikoteknik testinden geçmesi ve yeniden belge alması gerektiği öğrenildi.