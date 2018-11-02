Ünlü jeoloji profesöründen ‘Fatih’ iddiası: Yanlış yerde arama yapıyor

Türkiye’nin ilk ultra deniz sondaj gemisi Fatih, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı program ile sondaj çalışmalarına başladı. Jeoloji profesörü Doğan Perinçek, Türk savaş gemileri eşliğinde Antalya’nın 60 mil açığında bulunan Alanya-1 kuyusunda çalışmalarını gerçekleştiren Fatih gemisi için Sözcü'ye yaptığı açıklamada geminin alınma amacına uygun olmayan bölgede çalışma yaptığını savundu. Perinçek "Petrol ve gaz olan yerlerden bazıları bizim Münhasır Ekonomik Bölgemizin güney kısmının içinde kalıyor. Bizim buralarda araştırma yapmamız gerekirken Alanya-1 kuyusunun bulunduğu alanda araştırma yapmamız garip. Bir çelişki söz konusu. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi lazım." dedi.

Türkiye’nin derin sularda petrol ve doğalgaz arayacak ilk sondaj gemisi ‘Fatih’, önceki gün Alanya 1 kuyusunda arama çalışmalarına başladı. 229 metre boyundaki gemide 210 personel çalışıyor. Antalya'nın 2 mil açığında bulunan Fatih, Antalya açıklarında Kıbrıs adasının batısında Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde arama yapacak. Sondaj gemisi, Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösteriyor.

İTİRAZ GELDİ!

Petrol sektöründe 28 yıl, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda 17 yıl çalışan ve “Fatih” sondaj gemisinin çalışma yapacağı alanda geçmiş dönemde sismik (depremsel) incelemelerde bulunan Prof. Dr. Doğan Perinçek, Türkiye'nin ilk ultra deniz sondaj gemisi için çalışmaların yapıldığı bölge hakkında açıklamalarda bulundu.

“KENDİ KARASULARIMIZDA ARAMA YAPIYOR”

Geminin; Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki tartışmalı alanlarda çalışma yapması gerektiğini fakat geminin Alanya-1 isimli kendi karasularımız içindeki alanda araştırma yapmasının yanlış olduğunu belirten Perinçek, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Elimizde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ni gösteren haritamız var. Bu bölgedeki tartışmalı alanda sondaj yapması için bu gemi alındı. Sondaj gemisi sahibi batılı firmalar tartışmalı alanda sondaj yapacağımızı bildikleri için gemilerini bize kiralamak istemediler. Kiralamamalarının sebebi ise vurguladığım gibi tartışmalı alanlarda çalışma yapacak olmamız. Bizde bu yüzden gemi aldık fakat bu geminin bölgenin güneyindeki tartışmalı alanlarda çalışma yapmasını bekliyorduk. Elimizde Rum ve Türk uzmanlar tarafından hazırlamış haritalar var. Rumlar tarafından hazırlanan haritalarda bulunan gaz sahaları ayrıca gaz ve petrol potansiyeli bulunanalanlar belirtilmiş durumda. Petrol ve gaz olan yerlerden bazıları bizim Münhasır Ekonomik Bölgemizin güney kısmının içinde kalıyor. Bizim buralarda araştırma yapmamız gerekirken Alanya-1 kuyusunun bulunduğu alanda araştırma yapmamız garip. Bir çelişki söz konusu. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi lazım.”

“BÖLGEDEKİ PETROL VE GAZ POTANSİYELİ ÇOK AZ”

Alanya-1 kuyusunun petrol ve gaz potansiyelini de açıklayan Perinçek; “Yıllar önce o bölgede sismik çalışmalarda bulundum. Araştırmalarımdan çıkardıklarım kadarıyla oradaki petrol ve gaz rezervi yok denecek kadar az. Riski yüksek bir alan, başarı şansımız az. Gaz ve petrol potansiyeli yüksek olan alanlar verilen haritada 4, 5, 6, 7 ve bunarın hemen kuzeyinde ve kuzeybatısındaki 17, 19,20 ve 21 numaralı ruhsatlardır. Bizim hiç vakit kaybetmeden o bölgelere yönelmemiz lazım.” dedi.

“KARASULARIMIZA GELEREK KİM MÜDAHALE EDECEK?”

Prof. Dr. Doğan Perinçek, açıklamasında yetkililerin yanlış açıklamalarda bulunduğunu belirterek, “Öte yandan Alanya-1 kuyusunu incelediğimiz zaman bizim karasularımızın içinde yer almıyor mu? Yetkililer Antalya Körfezinde sondaj yapacak gemimize müdahale edilecekmiş gibi açıklamalarda bulunup önlem alıyorlar. Gemimiz tartışmalı bölgelerde arama yapsa dedikleri doğru ama Alanya-1 kuyusu zaten bizim karasularımızdayken kim gelip müdahale edecek? Anlaşılması zor garip bir yol izleniyor. Gereksiz yere vakit kaybediyoruz, para harcıyoruz” dedi.

ALTINCI NESİL

2011 Güney Kore yapımı Fatih, 6'ncı nesil olarak adlandırılıyor ve en ileri teknolojik özelliklere sahip. Fatih Sondaj Gemisi'nde, yerli-yabancı uzmanlar görev alacak. 229 metre boyunda olan Fatih, 12 bin 200 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisine sahip ve aktif konumlanma teknolojisiyle donatıldı. 6'ncı jenerasyon sondaj gemisi Fatih'te iki kulede de sondaj yapabilecek ekipmanlar yer alıyor.

Fatih Sondaj Gemisi, çift kuleli tasarımı sayesinde eş zamanlı 2 sondaj operasyonunu daha hızlı ve ekonomik sürdürebilmekte, deniz tabanını gözetleyebilen ve gerektiğinde hidrotermik operasyonlar yapabilen uzaktan kumanda edilebilir iki su altı robotik denizaltı aracı bünyesinde bulunduruyor. 4 lojistik vinç ve 6 operasyon vinciyle daha hızlı sondaj operasyonu yürütebiliyor. Gemide 2 helikopter ve 3 destek gemisi ile toplamda 210 personelin en hızlı şekilde transferinin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlanıyor.