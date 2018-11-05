Ünlü okul ekonomik gerekçelerle kapandı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üstün yetenek sınavlarıyla öğrenci alan TEVİTÖL, vakfın yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapanıyor. IB programının Türkiye'deki tek uygulayıcısı olan kurum bu programı sonlandırdı, hazırlık sınıfını kapattı. Önümüzdeki yıl 'özel' statüsünü sona erdirecek olan kurum Anadolu lisesi olarak yeniden kapılarını açacak ve kayıt alacak.

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü sayılı liselerden olan Kocaeli Gebze’deki TEVİTÖL’ün (Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi) IB programı ve İngilizce hazırlık sınıfları masraflı olduğu gerekçesiyle kapatıldı.

2001 yılında Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) bünyesine alınan okul, Anadolu lisesine dönüştürülürken öğrenim süresi de 5 yıldan 4 yıla indirildi.

“MAALİYET ARTIŞI NEDENİYLE”

TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Adil İğnebekçili, Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) Uluslararası IB programı ve İngilizce hazırlık sınıflarını çok ciddi maliyeti artışı nedeniyle kapattıklarını söyledi.

İğnebekçili, üstün zekalı öğrencilerin devam ettiği TEVİTÖL’e her yıl 3 milyon dolar ayırdıklarını belirterek, daha çok öğrenciye burs verebilmek için böyle bir karar aldıklarını ifade etti.

ANADOLU LİSESİ OLACAK

Üstün yetenekli öğrencilerin devam ettiği Türkiye’nin ilk ve tek lisesi olan TEVİTÖL’ün IB programı ve İngilizce hazırlık sınıflarının kaldırılmasının ardından okulda Anadolu Lisesi müfredatı ve “TEVİTÖL 21. Yüzyıl” programı uygulanacak.

Bu yıl öğrenci alınmayan okulun eğitim dili de değiştirildi. Tamamen İngilizce eğitim gören öğrenciler artık Türkçe eğitim alacak. Bu yıl yeni öğrenci almayan okula önümüzdeki yıl 75 öğrenci alınacak.

İddialara göre okul müdürü Tekin Baransel yapılan değişikliklere tepki göstererek istifa etti. Baransel’in istifasının ardından okul müdürlüğüne Mustafa Aydos atandı.