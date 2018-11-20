Durakta servis bekleyen eşini öldürüp intihar etti

Çanakkale'de, hakkında uzaklaştırma kararı olan Fuat Şen, boşanma aşamasında olduğu eşi ebe Sedef Şen'i işe gitmek üzere durakta servis beklerken tabancayla başından vurarak, öldürdü. Fuat Şen, ardından aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.

Ebelik yapan iki çocuk annesi Sedef Şen, Adapazarı’da yaşarken şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi kasap Fuat Şen’den boşanmak için mahkemeye başvurdu. Yaşamını 1 yıldır ayrı sürdüren çiftin boşanma davası devam ederken, mahkeme heyetince Fuat Şen hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne yakın zamanda tayini çıkan Sedef Şen ise buraya yerleşti. Eşinin Çanakkale’de çalışmaya başladığını öğrenen Fuat Şen, Adapazarı’dan kente geldi.

TAKİP EDİP, SERVİS BEKLERKEN VURDU

Fuat Şen, bu sabah işe gitmek üzere evinden çıkan eşini takibe aldı. Şen, saat 07.30 sıralarında durakta servis bekleyen genç kadını tabancayla başından vurarak öldürdü. Fuat Şen, ardından aynı silahı kendi başına dayayıp ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik şeridiyle çevrilen alanda boş kovan aradı. Olayın meydana geldiği yere 100 metre uzaklıktaki Cevatpaşa Ortaokulu’na gelen öğrenciler ise caddenin karşısında toplanarak, ekiplerin çalışmalarını izledi. Polisler ise öğrencileri bölgeden uzaklaştırdı.

Fuat ve Sedef Şen’in cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



DHA