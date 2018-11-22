Validen şahane çözüm: Parfüm sıkıyoruz

Sözcü’nün gündeme getirdiği Giresun’daki çöp tesisiyle ilgili ‘’Parfüm çözümü’’ bulundu. Valilik, 13 milyon liraya yapılan çöplüğün pis kokusunu engellemek amacıyla, “Parfüm sıkıldığını’’ açıkladı.

Giresun Çavuşlu'da 4 yıl önce açılan ve çevreye zehir saçan çöp arıtma tesisini Sözcü geçtiğimiz hafta gündeme getirmişti. 13 milyon liraya yapılan ve ‘Japonyayı aratmayacak’ denilen tesisin içler acısı durumu ile ilgili Giresun Valiliği’nden ilginç bir açıklama geldi.

Valiliğinin açıklamasında, ‘' Çevreye yayıldığı iddia edilen kötü kokunun engellenmesi amacıyla ayrıştırma sonrası depolama sahasına taşınan atıkların üzeri periyodik olarak topraklanmak suretiyle kapatılmaktadır. Buna ek olarak tesisin dış sınırında bulunan trapez duvar üzerine kurulan pulvarize koku sistemiyle belirli aralıklarla parfümleme yapılmaktadır” denildi.

PARFÜMÜN MARKASINI DA AÇIKLAYIN

Görele İlçesi'ndeki Katı Atık Bertaraf Tesisleri'ni ziyaret eden CHP Genel Başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise şunları söyledi: “Çöplük alanına gittiğimizde önce bizi içeri almadılar. Valilik'ten izin bekledik. Çöplük perişan halde…

Dereye akan çok pis ve çok kötü kokan bir suyla karşılaştık. Ayrıca, o kötü kokuyu kamufle etmek için de mekanizma kurmuşlar oradan parfüm sıktılar. Sıktıkları parfüm, kötü kokuyla birleşince daha dayanılmaz bir koku oluştu. Elimiz burnumuzda gezdik. Bari o parfümün markasını da açıklasınlar. Kamufle etmek boşuna herşey ortada. Paketleme ve ayrıştırmaya ilişkin mekanizma bile çalışmıyor''