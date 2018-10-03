Vay sen misin mevlide giden! AKP’li beldiye başkanı ilçe başkanına silah çekti!

AKP'li Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile AKP İlçe Başkanı Mehmet Özbakan arasındaki mevlid tartışması, silahlı-tokatlı kavgaya döndü. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde başkan Pınarbaşı, ilçe başkanına silah çekiyor, yardımcısı Salih Mermertaş'a ise tokat atıyor.

Birecik’te iki dönemdir Belediye Başkanı olarak görev yapan AKP’li Faruk Pınarbaşı, geçen yıl vefat eden AKP Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel'in mevlidine katılan ilçe başkanından istifa etmesini istedi. Olumsuz yanıt alınca da silahını çekerek ilçe başkanın üzerine yürüdü.

İLÇE BAŞKANINA SİLAH ÇEKTİ

AKP İlçe Başkanı Özbakan’ın makam odasında meydana gelen olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; AKP’li Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile AKP Birecik İlçe Başkanı Mehmet Özbakan ve yardımcısı Salih Mermertaş’ın bir odada konuştuğu görülüyor.

İddialara göre, Belediye Başkanı Pınarbaşı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Özbakan'ın ilçe başkanlığı görevinden istifa etmesini istiyor. Özbakan'ın buna olumsuz yanıt vermesine sinirlenen belediye başkanı bu kez elini beline atarak silahını çekiyor.



ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER

Görüntülerde; Pınarbaşı, ilçe başkanının üzerine elindeki silahla yürürken araya İlçe Başkan Yardımcısı Salih Mermertaş giriyor ve yerine oturtuyor. Olaylar yaşanırken şoka girdiği anlaşılan İlçe Başkanı Mehmet Özbakan'ın yerinden kıpırdamadığı gözleniyor.

Hızını alamayan Belediye Başkanı Pınarbaşı, bu kez araya girerek kendisine engel olmaya çalışan Mermertaş’ın da üzerine yürüyerek tokatlıyor.

SEN MİSİN MEVLİDE GİDEN

Olayın nedeninin ise geçen yıl vefat eden, eski AKP Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel’in ölümünün birinci yılında okutulan mevlit olduğu ortaya çıktı.

Geçmişte Birecik Belediye Başkanlığı da yapan merhum Yüksel için camide okutulan mevlide çok sayıda kişinin yanı sıra AKP Birecik İlçe Başkanı Mehmet Özbakan’ın da katıldığı

tartışmanın ise bu yüzden çıktığı iddia edildi.

Farklı iddialar olsa da; Belediye Başkanı Pınarbaşı ile geçtiğimiz yıl vefat eden eski AKP’li vekil Abdülkadir Yüksel arasında ne gibi bir husumet olduğu ise henüz bilinmiyor.