Yargıtay’dan flaş alkollü fotoğraf kararı!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Kocaeli'nde yaşanan boşanma davasında sosyal medyada alkollü fotoğraf paylaşımını 'kusurlu bir davranış' olarak kabul etti.

Kocaeli’nde yaşayan E.G. kocasının birlik görevlerini yerine getiremediğini, kendisini ihmal ettiğini belirterek boşanma davası açtı ve tazminat talebinde bulundu. E.G.’nin kocası O.G.’de açtığı karşı davada karısının sürekli alkol kullanarak fotoğraflarını sosyal medyaya attığını ve güven sarsıcı davranışları olduğunu iddia etti.

Habertürk yazarı Yasemin Güneri’nin haberine göre; Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli alkol kullanarak sosyal medyada buna ilişkin paylaşımlarda bulunmayı, ‘kusurlu bir davranış' kabul etti.