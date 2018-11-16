Zekeriya Öz’ün Dubai davasında Ali Ağaoğlu tanık olarak dinlendi

FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatili davasında iş adamı Ali Ağaoğlu tanık olarak dinlendi. Ağaoğlu ifadesinde “Zekeriya Öz denen şahıs şerefsiz. İki defa görüştüm. İlkinde telefonla aradı ve ‘Ağaoğlu çayını içmeye geleceğim’ dedi. Ben de ‘Buyurun gelin’ dedim. Bir de babamın cenazesinden sonra taziye ziyaretine geldi. Orada karşılaştım” dedi. Ağaoğlu, avukatların "Tatilde hangi ihtiyaçlarını karşıladınız, tatil masraflarının kısmen mi tamamen mi karşıladınız" şeklindeki sorusuna ise ilginç bir şekilde yanıt verdi.

Yurt dışına kaçan eski savcı FETÖ’cü Zekeriya Öz’ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin belge almak için iş adamı Ali Ağaoğlu’nun ofisine gittiği ve Öz’ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş’ın, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan yargılanmasına devam edildi. Son duruşmada işadamı Ali Ağaoğlu da tanık olarak ifade verdi. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Aktaş katıldı.

Aytaç Ocaklı isimli şahsın ve avukat Tayfun Aktaş'ın Dubai tatili masraflarını Zekeriya Öz'ün yaptığına dair makbuz istediğini anlatan Ağaoğlu, “Şirketimizin Ortadoğu temsilcisi Halil İbrahim Demirhan arayarak zor durumda olduğunu söylemesi üzerine Aytaç Ocaklı ve beraberindekileri ofisimde kabul ettim. Görüşmede Zekeriya Öz'ün Dubai tatili için para elden ödenmiş gibi eski tarihli makbuz istediler. Görüşme sırasında sanık Tayfun Aktaş da daha sonra geldi. Görüşmede taleplerinin karşılanamayacağını ödemelerin şirket tarafından yapıldığını söylememiz üzerine gerginlik yaşandı. Aytaç Ocaklı ve beraberindekiler küfürler ederek ‘Seni yaşatmayız. Bu iş burada kalmaz. Savcımızı size yedirmeyiz' şeklinde sözler söylediler. Tayfun Aktaş'ın da aralarında bulunduğu kişileri ofisimden kovdum” dedi.

“BEN OFLUYUM”

Makbuz isteklerini reddetmesi üzerine Aytaç Ocaklı'nın “Bu iş burada kalmaz, bunun hesabını size sorarız” dediğini aktaran Ağaoğlu, Ocaklı ve Aytaç'ın kendisini tehdit ettiğini söyledi. Mahkeme başkanı Ağaoğlu'na “tam olarak ne söylediler” diye sorması üzerine Ağaoğlu da mahkemede söyleyemeyeceği şekilde kendisine ağır küfür, hakaret ve tehdit ettiklerini söyledi.

Mahkeme başkanı da “Sizin için tehdit, hakaret olan bir şey mahkeme için olmayabilir veya sizin tehdit hakaret saymayacağınız şeyler mahkeme için bu suçları içerebilir” diyerek, kendisine söylenenleri açık açık söylemesini istedi. Ağaoğlu, “Ana avrat dümdüz küfrettiler. Ben de söyledim. Beni tehdit ettiler. Ben de Ofluyum, altında kalmadım. Ben de onlara küfrettim” dedi.

“MEMLEKET YARGILAMASI YAPMIYORUZ”

Sanık Tayfun Aktaş'ın avukatı Ömer Kavili de Ağaoğlu'dan kendisine nasıl tehdit ve küfür edildiğini ısrarla açıklamasını istedi. Ağaoğlu da bunun üzerine “Seni yaşatmam, ananı bilmem ne yaparım, dediler. Bunları mı anlatayım” dedi.

Diğer sanık avukatı da, “Oflu olduğunuzu neden söylediniz” diye sordu. Ağaoğlu ise “Oflu olduğum için söyledim. Uzaylıyım mı deseydim” diye cevap verdi. Avukat, “Of'un diğer yerlerden farkı mı var” diye sorunca da Ağaoğlu “Var var” diye yanıt verdi.

Mahkeme başkanı, “Burada memleket yargılaması yapılmıyor” diyerek, davayla ilgisi olmayan soruların sorulmamasını istedi.

“ZEKERİYA ÖZ ŞEREFSİZ”

Zekeriya Öz'ü kendisinin tanımadığını söyleyen Ağaoğlu, “Zekeriya Öz denen şahıs şerefsiz. İki defa görüştüm. İlkinde telefonla aradı ve ‘Ağaoğlu çayını içmeye geleceğim' dedi. Ben de ‘Buyrun gelin' dedim. Bir de babamın cenazesinden sonra taziye ziyaretine geldi. Orada karşılaştım” ifadelerini kullandı.

Zekeriya Öz'ün Dubai'ye tatile gönderilmesine ilişkin olayı da anlatan Ali Ağaoğlu, “Halil İbrahim Demirhan, Zekeriya Öz'ü daha önceden tanıyormuş. Öz'ü daha önce de Dubai de ağırlamış. Zekeriya Öz, Demirhan'a tekrar kendisini Dubai'de ağırlamasını istemiş. Halil İbrahim de bana “Zekeriya Öz'ü Dubai'de ağırlayayım mı' diye sordu. Bende ‘ağırla onu' dedim. Ben organizasyonu düzenlemedim. Gerektiği şekilde ağırlanmasını söyledim. Benim direkt bir bilgim yok” diye konuştu.

“TEHDİT VE KÜFÜR ETTİLER”

Ali Ağaoğlu'na daha sonra sanık avukatları sorularını yöneltti. Ofisinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin güvenlik kamera kayıtlarını mahkemeye sunduğunu aktaran Ali Ağaoğlu sorular üzerine, “Görüşme gergin bir şekilde geçti. Gelenlere istedikleri şekilde makbuz sunamayacaklarını söylemeleri üzerine gelenlerin kendisine ‘Ticari hayatını bitiririz. Seni yaşatmayız' sözleri söyleyerek küfürler ettiler. Bunun üzerine kovdum. Bana küfreden kişilerin elini sıkacak kadar nezaketli değilim” dedi.

“PEZ…. DEĞİLİM”

Avukatların ağırladığı misafirlerinin hangi ihtiyaçlarını karşıladıklarını, tatil masraflarının kısmen mi tamamen mi karşılandığı şeklindeki sorularına da Ağaoğlu, ‘misafirlerimin tüm ihtiyaçlarını karşılarım' dedi. Avukatların bu konudaki ısrarlı soruları üzerine sinirlenen Ağaoğlu, “Bir şey dışında her şeylerini karşılarım. Ben peze… değilim” dedi.