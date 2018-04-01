Kendisi de şok oldu! Mide krampı diye hastaneye gitti hamile olduğunu öğrenip doğum yaptı

Mide krampı şikayeti ile hastaneye giden kadın, hamile olduğunu öğrendi. Hastanede hem kadın hem de doktorlar şoke olurken, üstüne kadının doğumu da gerçekleşti.

Mide krampı şikayeti ile hastaneye giden kadın, hamile olduğunu öğrendi. Hastanede hem kadın hem de doktorlar şoke olurken, üstüne kadının doğumu da gerçekleşti.

21 yaşındaki Charlotte Thomson isimli kadın, kanama ve mide krampı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Muayene sonucunda 9 aylık hamile olduğunu öğrenen kadın, büyük şok yaşadı.

DOĞUM DA GERÇEKLEŞTİ

9 aylık hamile olduğunu öğrenen kadın şaşkına dönerken, kadının bu zamana kadar hamile olduğunu anlamaması doktorları da şoke etti. Hastanede hamile olduğunu öğrenen genç kadının doğum sancılarının başladığı belirlendi. Kadın kısa süre sonra da bir bebek dünyaya getirdi. Hamileliği süresince sadece 1 kilo 360 gram alan ve giydiği kıyafetlerin bedeni bile değişmeyen kadın, düzenli regl olduğunu ve karnının da dümdüz olduğunu bu nedenle hamile olduğunu öğrendiğinde büyük şok yaşadığını söyledi. Doğum yapana kadar hamile olduğuna inanmadığını söyleyen genç kadın, annelik konusunda hiçbir bilgisi olmadığı için çok korktuğunu, ancak bebeğini kucağına aldığında onu dünyaya değişemeyeceğini düşündüğünü söyledi.