Bir depo kaç paraya dolacak?

Bugün gelen yeni zamla birlikte tatile otomobilleriyle gidecek olan vatandaş düşünmeye başladı, "depom kaç paraya dolacak?"... Biz de sizler için ülkemizde en çok satan üç otomobil modelinin deposunun kaç paraya dolduklarını bir araya getirdik!

Bugün gelen zam öncesinde benzinin İstanbul’daki litre fiyatı 6,27 tl, motorinin litre fiyatı ise 5,69 tl idi. Bugün gelen yeni zamlarla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6.86 tl, motorinin ise 6.26 tl oldu. Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobillerinin bir deposu kaç paraya doluyor?

1- Renault Clıo

Markanın B segmenti yer alan modeli olan Clio, en çok tercih edilen otomobiller arasında ilk beşte. Bu otomobil ülkemizde, Bursa’da üretiliyor ve deposu 45 litre. Zamdan önce Clio’nuzun deposunu benzinle doldurmak istediğinizde 282,15 tl’ye, motorinle ise 256,05 tl’ye doldurabiliyordunuz. Zamlarla birlikte ise benzinli Clio’nun deposunu 308,7 tl’ye doldururken, motorinde bu fiyat 281,7 tl oldu. Benzindeki fark bir depoda 26.55 tl, motorinde de 25.65 tl oluyor.

2- Fıat Egea Sedan

Türkiye’de üretilen ve ülkemizin en çok tercih edilen ikinci otomobili olan Egea, hem benzinli hem de dizel motorlarla satın alınabiliyor. Egea’nın yakıt deposu ise 45 litre ve deponuzu zamdan önce benzinle doldurduğunuzda 282,15 tl öderken motorinde bu rakam 256,06 tl idi. Zamla birlikte ise bu rakamlar benzinde 308,7 tl, motorinde ise 281,7 tl oldu! Benzinli otomobilde zam farkı bir depoda 26.55 tl iken motorinde 25.65 tl oldu.

3- Renault Megane Sedan

Markanın ülkemizde üretilen bir diğer modeli olan Megane, bu yılın Temmuz ayına kadar en çok satan otomobil olma özelliği taşıyor. Otomobilin deposu ise 50 lt yakıt alabiliyor. Zamdan önce benzinle çalışan Megane’nin deposu 313,5 tl’ye, motorinle çalışan Megane’nin deposu da 284,5 tl’ye doluyordu. Bugün gelen zamla birlikte bu rakamlar benzinde 343 tl, motorinde de 313 tl oldu! Zamla birlikte oluşan fiyat farkı ise benzinde 29.5 tl, motorinde de 29 tl olarak göze çarpıyor.