Dua Lipa’nın ilk otomobili

Jaguar, müzik dünyasının en heyecan verici yeni sanatçılarından Dua Lipa ile bir iş birliğine imza atıyor. Jaguar PACE ailesi modellerinin Avrupa’daki tanıtımı için hayata geçirilen projenin başlangıcı 3 Eylül’de Amsterdam’da gerçekleştirilecek ‘Dua Lipa x Jaguar’ partisinde olacak!

Jaguar, müzik dünyasının küresel çaptaki yeni yıldızı, şarkıcı-söz yazarı Dua Lipa ile yepyeni bir ortaklığa imza atıyor. Kosova asıllı İngiliz sanatçı Dua Lipa, Jaguar'ın ‘Müzik ve Teknoloji' başlığı altında başlattığı ortaklık kapsamında 3 Eylül gecesi Amsterdam’da gerçekleştirilecek özel bir konserde, çığır açacak bir iş birliğinin de startını verecek. Dua Lipa Jaguar iş birliği kapsamında Jaguar'ın popüler SUV modelleri E-PACE, F-PACE ve I-PACE için Avrupa çapında ‘The PACE: Season One', etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Son dönemde dünyada şarkıları en fazla indirilen kadın müzik sanatçısı olan Dua Lipa, sahneyi başka bir sanatçıyla değil, 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede gerçekleştiren Tamamen Elektrikli Jaguar I-PACE ile paylaşacak.

Dua Lipa gerçekleştirilen iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Müziğim ve performansımla sınırları zorlamayı seviyorum ve bu ortaklık hayatımda bazı şeyleri yeni ve heyecan verici bir seviyeye taşıyacak. Müziği Jaguar teknolojisiyle harmanlayan ve oldukça ileri bir teknoloji ürünü olan projemizi hayranlarımızın da çok seveceğini biliyorum. Her şey 3 Eylül’de Amsterdam’da ortaya çıkacak. Jaguar I-PACE'in sahibi olduğum ilk araç olması ve böylelikle elektrik jenerasyonunda bir iz bırakacak olmaktan da büyük bir heyecan duyuyorum.”