Efsane geri dönüş!

Porsche mühendisleri 993 kodlu 911 Turbo'yu baştan aşağıya yenilediler. Bu otomobil 2018 model 911 Turbo S Exclusive Serisi düşünülerek baştan yenilendi. Otomobilin siyah jantları, altın sarısı detayları ve 450 beygir güç üreten motoru en can alıcı noktaları arasında!

27 Ekim 2018’de Atlanta’da bulunan Porsche Experience Center’da satılmak için hazırlanan otomobilden elde edilecek olan gelir, Ferry Porsche Vakfı’na bağışlanacak.

“Project Gold” yani “Altın Proje” olarak tanımlanan bu yenileme operasyonu Porsche Classic’in markanın 70. yılının kutlaması olarak gösteriliyor. Bu otomobil markanın ilk elektrik motorlu aracı olacak olan Taycan ile birlikte sahnede olacak.

Porsche Classic mühendisleri, 993 modelini ilk günkü haline getirmek için markanın bu modele özel 6500 adet parçasını oluşturdu. Genel olarak Porsche Classic, araç onarımı ve yenilenmesi için dünya çapında 52 bin adet özel parçaya sahip. Bu parçaları kendileri Porshce ile birlikte üretip saklıyor, gerektiğinde de kullanıyorlar.

Bu klasiğin yeniden ortaya çıkması yarı yıldan fazla zamana mal olmuş. Gövde onarımıyla başlayan restorasyon, Stuttgart’ta gerçekleştirildi. Yepyeni 3.6 litrelik twin turbo ve yatay çalışan(boksör) 6 silindirli motora sahip olan otomobil tam 450 beygir güç üretiyor. Altı ileri manuel şanzımana sahip olan bu klasik gücünü dört tekerleğe birden iletiyor.

Otomobilin iç ve dış tasarımı birbiriyle ilişkili parçalardan oluşuyor. Bu tasarım çizgisi markanın dünya çapında 500 adet ürettiği 911 Turbo S Exclusive modeliyle benzerlik gösteriyor. Porsche 993, kolleksiyoncular tarafından aranan ve hala ilgi gören bir model olarak öne çıkıyor. Yeniden tasarlanan alüminyum şase, otomobili beklenenden daha çevik bir yapı haline getirmiş.