Egea Gençler Kupası Bursa’da

Fiat Motor Sporları Takımı’nın yetenekli gençleri motor sporları dünyasına kazandırmak için organize ettiği Egea Gençler Kupası’nın ikinci ayağı, bu yıl 43’üncü kez organize edilen Yeşil Bursa Rallisi kapsamında gerçekleştiriliyor.

Fiat Motor Sporları'nın, genç pilot adayları için özel olarak düzenlediği “Egea Gençler Kupası” heyecanı Bursa'ya geliyor. Türkiye Ralli Şampiyonası ve Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleşen Egea Gençler Kupası, ilk kez İzmir'de start alırken, kupanın ikinci ayağı bu yıl 43'üncü kez düzenlenen ve zorlu toprak etaplarıyla bilinen Yeşil Bursa Rallisi'nde koşulacak. Egea Gençler Kupası, 2018 sezonu kapsamında dördü ralli, biri pist ve biri de tırmanma olmak üzere; toplam 6 hafta sonu yarışıyla sonuçlanacak.