En çok Mercedes-Benz etkilendi!

Amerika da üretilip Çin'e satılan otomobil markalarındaki kârlılık tehlikede! Sebebi de Amerika ve Çin hükumetleri arasındaki vergi savaşları!

Her ne kadar Stuttgart merkezli bir şirket olsa da çoğu Avrupalı otomotiv devi gibi Mercedes-Benz de Amerika’da üretim yapıyor. Bu üretimin asıl amacı hem pazarlara olan lojistik maliyetin azalması, hem kaliteli ve ucuz iş gücü hem de alternatif pazarlara olan yakınlık diyebiliriz. Ancak son günlerde dünya piyasaları Çin ve Amerika arasında gerçekleşen vergi tartışmalarını konuşuyor.

Amerika “Çin’in fikri mülkiyet ve teknoloji hırsızlığının yanı sıra adaletsiz ticaret uygulamaları” nedeniyle teknoloji ağırlıklı bazı ürünlerine yüzde 25 vergi uygulanacağını bildirdi. Bunun peşinden de vergilerin değeri toplamda 50 milyar dolara ulaşacak.

Bu yaptırıma cevapsız kalamayan Çin ise Amerika’dan ithal edilen 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı. Tüm bu savaşın başlangıç sebebiyse Trupm’ın mart ayında Çin’den ithal edilen çelik ve alüminyuma getirdiği yüzde 10 artı yüzde 25’lik ek vergisiydi.

Avrupa’nın en büyük üreticilerinden Daimler ise son günlerin en popüler olan tartışmasından zarar gören firmalar arasında. Çin’ın Amerika’ya hatta Amerika’da üretilen mallara uyguladığı vergi tarifesinden dolayı araç satışlarının etkileneceği, karlılığının da azalacağını duyuran markanın bu haberden sonra hissesi yüzde 4.1 düşerek 57.95 euro’ya geriledi. BMW ise yüzde 3.1’lik düşüş yaşarken Peugeot yüzde 1.7 oranında düştü. Çin’e satış yapan Volkswagen ise bu durumdan yüzde 2.3’lük düşüşle etkilendi. Son olarak FCA ise yüzde 2.1’lik düşüş yaşadı.

Amerika ile birlikte Çin’in de Amerika’dan gelen otomobillere uyguladığı vergiyi arttırması, özellikle Daimler’in kârlılığını doğrudan etkiledi. Her ne kadar Avrupa merkezli olsa da Amerika’da da otomobil üretiyor. Bu yılın ilk çeyreğinde Mercedes-Benz rekor satışa imza attı ve bu rekorda en büyük rol de markanın Amerika’da üretim Çin’e sattığı otomobiller oluyor.

ABD başkanı Trump’ın Çin’den yapılan ithalata karşı olan duruşundan sonra, Çin de Amerika’dan gelecek olan ithal ürünlere karşı yüzde 25’lik bir vergi koydu. Daimler’den yapılan açıklamada vergilendirme durumu kârlılık üzerindeki en belirleyici unsur olacak, yönünde.Bu durumdan dolayı otomotiv firmalarının bir çoğu büyük endişe duymakta, bunun sebebiyse her marka sınırlarını aşan satışlara sahip…