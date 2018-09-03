Ford ürün gamını daraltıyor!

Amerikan merkezli otomobil üreticisi Ford, üretimde olan bazı modellerinin üretimini durdurma kararı aldı. The Times'ın haberine göre markanın özellikle Avrupa'da satılan Mondeo, Galaxy ve S-Max modellerinin bu durumdan etkileneceği söyleniyor.

Dünyadaki otomobil satışlarında trend SUV modellere ciddi oranda kayıyor. Geçen yıl yüzde 30 olan SUV satışları bu yıl yüzde 36’ya yükselmiş durumda. Bundan kaynaklı olarak tüm üreticiler ürün gamlarına ya SUV modelleri ekliyorlar ya da hazırda olan bu modellerini yeniliyorlar.

Times’ın haberine göre marka Nisan – Temmuz aylarında ürün gamının darlığı ve dizel motorlu modellerin satışlarındaki azalmalardan dolayı 73 milyon dolar zarar etti.

Ford markası da özellikle Avrupa’da SUV pazarından daha fazla pay almak için SUV modellere yöneleceğini açıklamıştı. Yeni SUV modelleriyle pazardaki alternatiflerini arttıracak olan marka bizimle öncelikle yeni Kuga, Ecosport ve Edge modellerini tanıştırdı. Şimdi ise bu konu üzerine yeni çalışmalarla karşılaşacağız.

Markanın D segmenti üyesi olan Mondeo’da ise satış rakamları beklenin altında ve tüketiciler bu segmentte daha çok premium otomobil satın alma eğiliminde. Bu yüzden Mondeo üzerinde kara bulutlar dolaşıyor diyebiliriz.

S-Max ve Galaxy modelleri ise markanın MPV diye tanımlanan büyük aileler için üretilmiş olan otomobilleri. Dünya otomotiv pazarının SUV satışlarındaki artışı incelediğinizde en büyük kaybı yaşayan segmentin MPV olduğunu fark ediyorsunuz. Ford markası da bu durumun farkında ki bu modellerin geleceğine şüpheyle bakıyor.