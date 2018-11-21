Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ghosn, Renault’nun tepesinden indi

Nissan-Renault-Mitsubishi'nin tepe yöneticisi Carlos Ghosn tutuklanmasının ardından Renault'daki görevinden uzaklaştırıldı. Fransız devletinin bu konuda etkili olduğu ifade ediliyor.

Sozcu.com.tr
android-time 08:31
Haberler Otomotiv
Ghosn, Renault’nun tepesinden indi
Nissan-Renault-Mitsubishi'nin tepe yöneticisi Carlos Ghosn tutuklanmasının ardından Renault'daki görevinden uzaklaştırıldı. Fransız devletinin bu konuda etkili olduğu ifade ediliyor.

Renault Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn’u görevinden alındı. Şirketin parasını kişisel amaçlarıyla kullandığı ve gelirini düşük beyan ettiği iddiasıyla suçlanan Ghosn yerine Renault’un başına şirketin hali hazırdaki COO’su Thierry Bollore gelecek.

Carlos Ghosn ve Philippe Legayette

Carlos Ghosn ve Philippe Legayette

Philippe Lagayette ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Renault’nun geçici başkanı olarak hizmet verecek.

Dün akşam gerçekleşen Renault’nun yönetim kurulu toplantısı sonrası Ghosn firmadan resmi olarak kovulmadı fakat bir daha bu göreve gelmesi imkansız olarak görünüyor. Reuters’ın aldığı bilgilere göre soruşturmanın detaylarının biraz daha netleşmesi bekleniyor.

Carlos Ghosn

Carlos Ghosn

Renault’dan yapılan resmi açıklamada, “Bay Ghosn şu an görevini sürdürebilecek durumda değil. Bu süre içerisinde yönetim kurulu çalışmalarına devam edecektir” ifadesi kullanıldı.

İLGİLİ HABERCarlos Ghosn tutuklandı! Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakında neler olacak?Carlos Ghosn tutuklandı! Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakında neler olacak?

 

İLGİLİ HABERGhosn olmazsa ittifakı bir arada tutamayız!Ghosn olmazsa ittifakı bir arada tutamayız!
20kasimrenaultgraf

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 08:4821.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar