Ghosn, Renault’nun tepesinden indi

Nissan-Renault-Mitsubishi'nin tepe yöneticisi Carlos Ghosn tutuklanmasının ardından Renault'daki görevinden uzaklaştırıldı. Fransız devletinin bu konuda etkili olduğu ifade ediliyor.

Renault Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn’u görevinden alındı. Şirketin parasını kişisel amaçlarıyla kullandığı ve gelirini düşük beyan ettiği iddiasıyla suçlanan Ghosn yerine Renault’un başına şirketin hali hazırdaki COO’su Thierry Bollore gelecek.

Philippe Lagayette ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Renault’nun geçici başkanı olarak hizmet verecek.

Dün akşam gerçekleşen Renault’nun yönetim kurulu toplantısı sonrası Ghosn firmadan resmi olarak kovulmadı fakat bir daha bu göreve gelmesi imkansız olarak görünüyor. Reuters’ın aldığı bilgilere göre soruşturmanın detaylarının biraz daha netleşmesi bekleniyor.

Renault’dan yapılan resmi açıklamada, “Bay Ghosn şu an görevini sürdürebilecek durumda değil. Bu süre içerisinde yönetim kurulu çalışmalarına devam edecektir” ifadesi kullanıldı.

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