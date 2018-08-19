İşte Dünya’nın en çok satan SUV modeli!

2017 yılında segmentinde dünyanın en çok tercih edilen SUV’u olan Toyota RAV4, 2018’in ilk 6 ayında da bu pozisyonunu koruyor… Global SUV segmenti de yılın aynı döneminde yüzde 14’lük bir büyüme ile 14 milyon 950 bin adetlik satışa ulaştı.

SUV segmentinin yaratıcısı olan ve dünyada 2017 yılını zirvede tamamlayan Toyota RAV4, 2018'in ilk 6 ayında da yoluna hız kesmeden devam ediyor. 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde tüm dünyada satılan araçların yüzde 34'ünü SUV'lar oluştururken, Toyota RAV4, geçen yıla oranla yüzde 7 artış elde ederek ilk 6 ayda 395 bin 816 adetlik satışa ulaştı. Global SUV pazarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük büyüme ile toplamda 14 milyon 950 bin araç satıldı.

1994 yılında ilk kez pazara sunularak segmentinin doğuşuna öncülük eden Toyota RAV4, SUV segmentinin Türkiye'de ve dünyada büyümesinin de önünü açıyor. SUV pazarının yüzde 57.2'sini C-SUV'lar, yüzde 35.2'sini D-SUV'lar ve yüzde 5'ini ise B-SUV'lar temsil ediyor.