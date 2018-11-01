Otomotivde beklenen ÖTV indirimi geldi! Hangi araç ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1.6 litre altında motoru olan otomobillerde ÖTV indiriminin yüzde 15 olduğunu açıkladı. Ticari araçlarda ise yüzde 18 olan KDV miktarı yüzde 1 olarak güncellendi! Yeni vergi oranlarının otomobil fiyatlarına etkisi ise yüzde 10-11 civarında olacak! Peki yeni ÖTV oranlarıyla birlikte Türkiye'de görmeye alışkın olduğumuz binek otomobil ve ticari araçların fiyatları ortalama olarak bakın ne oldu?

Altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerinin uygulamaya alınacağını açıklayan Albayrak, “otomotiv sektöründe 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15’er puanlık indirime gidiyoruz. Ticari araçlarda ise KDV oranlarını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz” açıklamasını yaptı. Ancak 120 bin TL ve üzerinde çıplak fiyatı olan otomobillerdeki ÖTV oranı yüzde 60 olarak kaldı ve değiştirilmedi. Bu durumundan da etkilenenler genel olarak premium otomobil markaları oluyor. Yapılan bu ÖTV ve KDV indirimi yıl sonuna kadar geçerli olacak.

İndirimle alakalı Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu: “Atılan bu adım, otomotiv ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok kıymetli bir gelişmedir” açıklamasında bulundu.ve ekledi;

“Bugün de Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıklamaları ile 31 Aralık 2018’e kadar uygulanmak üzere,1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV’nin yüzde 30’a ve yine 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV’nin yüzde 35’e indirildiğini, ayrıca ticari araçlara uygulanan yüzde 18 oranındaki KDV’nin ise yüzde 1’e indirildiğini öğrendik. Son yıllarda yaratılan iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı istihdam ülkemiz için çok kıymetli. Otomotiv, peşinden birçok sektörü sürüklüyor olmasıyla da önemli bir konumda. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden otomotivin iç pazarını yeniden 1 milyon seviyelerine taşıyacak politikaların geliştirilmesi, güven ortamı ve istikrarın sürdürülebilir kılınması ülkemiz ekonomisi bakımından da çok önemli. Bu bakımdan atılan bu adım otomotiv ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok kıymetli bir gelişmedir. Otomotiv sektörüne Hazine ve Maliye Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler ve süreç içerisinde sektörün ihtiyaçlarını dile getirmede sağladıkları imkanlar bakımından müteşekkir olduğumuzu belirtmek isteriz. Sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.”

Ayrıca OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “ÖTV düzenlemesi sonucu ilgili araçlara yaklaşık olarak 10 bin TL’den 21 bin 500 TL’ye kadar indirim yansıyacaktır” dedi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt ise “Kasım ve aralık ayları otomobil piyasasının hareket beklediği bir dönemdi. Bu dönemde bu indirimlerin çok olumlu katkısı olacaktır”

dedi.

Biz de sizler için ülkemizde tercih edilen ve ÖTV oranları birbirinden farklı olan otomobillerin, güncel fiyatları üzerinden yeni ÖTV oranlarının hesaplanmasıyla oluşacak fiyatlarını hesapladık. İşte yeni fiyatlar;

Binek otomobiller

Renault Clio Fiyatı 99.250 TL’den yaklaşık olarak 82.243 TL’ye gerileyecek.

Toyota Corolla 1.6 Life 86.900 TL’den 77.200 TL’ye geriledi.

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 79.900 TL’den , 71.800 TL’ye geriledi!

Ticari araçlar

Ford Tourneo Connect 1.5 TDCI 99.590 TL’den, 82.590 TL’ye gerileyecek.

Doblo Combi Easy 1.4 95 Hp 79.900 TL’den 73.050 TL’ye geriledi.

Doblo Premio Plus 1.6 120 Hp 120.150 TL’den 109.800 TL’ye geriledi.

Toyota Hilux 2.4 D4D 4×2 Active 138.400 TL’den 118.650 TL’ye geriledi

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Ek bir bilgi de hibrit motorlu araçlar için geldi ve hibrit araçlardaki indirim %15 oldu. Bu indirimin de hibrit otomobillerin fiyatına yansıması yaklaşık olarak yüzde 10 civarında oldu.

Toyota C-HR Hybrid 179.350 TL’den 161.600 TL’ye geriledi.