9 hasta ameliyattan sonra enfeksiyon kaptı, inceleme başlatıldı

Erzurum'da 9 hastanın ameliyattan sonra enfeksiyon kapması ile ilgili Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak konuyla ilgili tıbbi ve idari yönden araştırma ile incelemede bulunmak üzere uzman kişiler görevlendirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Erzurum’da bir hastanede katarak ameliyatı olan 9 hastanın enfeksiyon kapmasına ilişkin tıbbı ve idari yönden inceleme başlatıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Ağustos Pazartesi günü Palandöken Devlet Hastanesinde göz doktoru tarafından muayene edilen 9 kişinin katarakt teşhisi konularak hastaneye yatırıldığı hatırlatıldı.

Hastaların bir gün sonra ameliyat edilip aynı gün serviste gözlem altında tutulduktan sonra reçeteleri yazılarak taburcu edildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hastalardan ikisi gözlerindeki ağrı şikayeti nedeniyle ameliyat sonrası hastaneye gelerek aynı doktora başvurmuşlar, yapılan muayene sonucu ameliyat edilen hastaların gözlerinde enfeksiyon belirtileri tespit edilmiştir. Aynı gün doktor tarafından ameliyat edilen diğer hastalar da aranarak kontrol edilmek üzere hastaneye davet edilmiştir, iki hasta hariç diğerlerine ulaşılarak hastaneye gelmeleri sağlanmıştır. Hastalardan 5’i ileri tetkik ve tedavi amacıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalına sevk edilmiş, durumu nispeten iyi olan bir hasta Palandöken Devlet Hastanesine yatırılarak

tedavi altına alınmıştır. Ayrıca hastalardan biri de Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalına kendisi başvurmuş ve yatışı sağlanmıştır.”

Açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı vurgulanarak, şu bilgiler paylaşıldı:

“Dün ‘Palandöken Devlet Hastanesinde ameliyat skandalı’ başlığıyla yer alan haberlerde adı geçen göz doktorumuz ekim 2016’da Palandöken Devlet Hastanesinde göreve başlamış ve bugüne kadar binin üzerinde cerrahi operasyonda bulunmuş ve yapmış olduğu operasyonlarla ilgili herhangi bir olumsuzluğa neden olmamıştır. Olayla ilgili hastanelerde yatan hastaların gözlerindeki rahatsızlık ciddiyetini koruyor. İl Sağlık Müdürlüğü olarak konuyla ilgili tıbbi ve idari yönden araştırma ile incelemede bulunmak üzere uzman kişiler görevlendirilmiştir.”

AA