Beyin Farkındalığı Haftası’nda Alzheimer’a karşı 15 önemli öneri

Beyin Farkındalığı Haftası nedeniyle bilgiler veren Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, kafa travmalarına dikkat çekerken Alzheimer hastalığına karşı önemli öneriler sıraladı. Beynimizi bir kimlik organı olarak görmemiz gerektiğini belirten Tanrıdağ'a göre yaşam şeklini doğru şekillendirmek beyni Alzheimer gibi hastalıklara karşı korumanın en önemli yolu. İşte diğer önemli adımlar...

Beyin Farkındalığı Haftası, 2008 yılından bu yana başta Society for Neuroscience ve Dana Foundation olmak üzere sinirbilimle ilgili uluslararası kuruluşlar öncülüğünde her yıl Mart ayının 3. haftası kutlanıyor. Sinirbilimin dünyada daha iyi tanıtılması, öneminin anlatılması ve alandaki yeni gelişmelerin toplumda yankı bulması hedefleniyor.

Beyin Farkındalığı Haftası’na özel bilgiler veren Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, beyni kafa travmalarından korumanın önemine değindi. Motosiklet kullanırken kask takmak, boks gibi kafa darbelerine neden olacak sporlardan uzak durmak gerektiğini belirten Tanrıdağ, “Eğitim düzeyi düşüklüğü, öğrenmemek, depresyona girmek, uyuşturucu ve alkol kullanmak beyin sağlığını tehdit ediyor” uyarısında da bulunuyor.

“BEYİN KİMLİK ORGANIMIZDIR”

“Beyin düşünce ve davranış organımız olarak hayatımız için vereceğimiz kararları, öğrenmemizi ve öğrendiklerimizi uygulamamızı sağlayan, bu yolla hayatımızın kalitesini belirleyen organdır” diyen Tanrıdağ, “Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden beynimiz yoluyla ayırırız. Beyin kimlik organımızdır. Kim olduğumuzun beyin sağlığı yoluyla farkında olabiliriz” diye konuştu.

ALZHEİMER’A KARŞI 15 ÖNERİ

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Alzheimer'da yaşam tarzının önemini vurgulayarak hastalığı önlemeye ilişkin önemli tavsiyelerde de bulundu. Prof. Dr. Tanrıdağ, tavsiyelerini şöyle sıraladı:

*Hastalıkla ilgili efsanelere inanmayın!

*Yalnız yaşamayın, eve kapanmayın!

*Hep aynı işlerle uğraşmayın, yeni şeyler deneyin!

*Yaşınızın insanı olmayın! Statünüzden sıyrılın!

*Dünyanın merkezinde oturmaktan vazgeçin!

*Mantığınızdan önce duygularınıza güvenin!

*Kontrollü açlık tavsiye ediliyor!

*Alternatif tıbbın bu konuda yapacağı bir şey yok!

*Bulmaca çözecekseniz sudokuyu tercih edin!

*Nefret duygusundan uzak durun, olumlu düşünün!

*Çocukluğunuzun ve gençliğinizin mekanlarına gidin!

*Müzik dinleyin, mümkünse şarkı söyleyin!

*Sabahları ilk işiniz gazete okumak olmasın!

*TV'de uzun haber ve tartışma programlarından uzak durun!

*Düzenli cinsel yaşam beyni uyarıyor!

“ALZHEİMER, BAŞKA SORUNLARLA KARIŞTIRILABİLİR”

Beyin sağlığını korumak için erken teşhisin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, özellikle Alzheimer gibi hastalığının başlangıç belirtilerinin kolaylıkla yanlış yorumlanabildiğine dikkat çekti. Alzheimer hastalığının yaşa bağlı zihin yorgunluğu ve dikkatsizlik, depresyon, tiroid, hastalığı, B12 vitamini eksikliği gibi durumlarla karşılaşılabildiğini ifade eden Tanrıdağ, “Erken tanısı konusunda yaygınlaşmış bir uygulama yoktur. Buna karşılık, erken tanısı konusunda hassas beyin check-up incelemelerinin önerilmesi ise çok nadirdir. Hastalıktan korunma ve ilerleme hızını yavaşlatma yönlerinden beyni koruyan yaşam tarzı önerilerinin yerine getirilmesi çok önemlidir” uyarısında bulundu.

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