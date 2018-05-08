Dr. Mehmet Öz cevapladı: Kalp gerçekten kırılır mı?

Tüm Üstün Zekalılar Derneği Başkanı Tunahan Coşkun'un sorularını cevaplayan Dr. Mehmet Öz, kalp sağlığı ile ilgili merak edilenleri anlattı. Kalp gerçekten kırılır mı, kalbimizle mi beynimizle mi karar vermeliyiz, kötü insanlara neden 'kalpsiz' deriz?

Tüm Üstün Zekalılar Derneği’nin (TÜZDER) düzenlediği, 6. Dahiler ve Üstün Zekalılar Günü’ne katılan Dr. Mehmet Öz, dernek başkanı Tunahan Coşkun’un sorularını yanıtladı. Kalp sağlığı ile ilgili bilgiler veren Dr. Öz, kalp kırılması ve kalpsizlik gibi kavramların bilimsel açıklamalarını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın spor, sağlık ve beslenmeden sorumlu danışmanlarından, ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, TÜZDER Başkanı Tunahan Coşkun ile yaptığı söyleşide merak edilen soruları yanıtladı. İşte Dr. Öz’ün aktardıkları…

KALP GERÇEKTEN KIRILIR MI?

Aslında kalp kırılabilir. Bu çok güzel bir soru. Son senelere kadar bunu ispat etmek zor oldu ama artık herkes aynı fikirde. Johns Hopkins Üniversitesi'nde güzel bir araştırma yaptılar. Gördüler ki, senelerce beraber olan çiftlerden biri öldüğü zaman diğeri yakın zaman içinde kalp rahatsızlığı geçirmeye başlıyor. Bunun sebebi de stress hissettikleri için ayrıca hormonlar değişimde olduğu için kalbin atış miktarı artıyor ama kuvveti azalıyor. Ortaya kalp yetmezliği çıkıyor ve ölüm oranı daha yüksek. Ben de bunu bir cerrah olarak çok gördüm. Hastayı ameliyathaneye götürürken hasta olanlar oluyor ve aynı zamanda onları da başka odaya götürmem gerekiyor. Bu tür konularda biraz daha tedbirli davranmamız gerekiyor.

HANGİSİYLE KARAR VERMELİ: KALP Mİ BEYİN Mİ?

Biz kararlarımızı beyinle veriyoruz ama kudretimiz, aşkımız kalpten kaynaklanıyor. Onun için ben isteyerek kalp cerrahı oldum. Biraderim beyin cerrahı. O diyor ki “Kalbin tek vazifesi beyne kan vermek” ama aslında her ikisi de gerekli. Bazı insanlar beyinlerini bazıları da kalplerini daha çok kullanıyor. Ama onları bir araya koyduğu zaman oralardan lider çıkar.

Vücudun yönetiminde her iki organ da gerekiyor. Kalp değişebilir ama bugün bunu beyine yapmak imkansız. Beyin elektrik bir organ. O elektrik bağlantılarını değiştirmek çok zor… Bugün için kalbi destekliyorum ama her ikisi de gerekli…

KÖTÜ İNSANLARIN KALPLERİ DAHA ZAYIF

Kötü olan insanların kalpleri daha zayıf oluyor. Niye? Çünkü kalbi çalıştırmak için hayatta bir maksat lazım. Uzun ömür yaşayan insanların maksatları kuvvetli olduğu için kalpleri onları bırakmıyor. …Bu benzetmeler doğrudur.

“ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA ZAMAN VERMEMİZ GEREKİYOR”

Biz bu çocukları anlamıyoruz. Üstün zekalı çocukların düşünce tarzları farklı. Normal çocuklardan çok farklı oldukları için anlaşılmıyorlar. Herkesin biraz dışındalar. Dünyanın en zeki en kuvvetli çocukları arasında böyle çocuklar var. Bill Gates mesela. Harvard'a başladı benim gittiğim üniversiteye ama bir sene sonra bıraktı. Niye? Sıkıldı… Geçen sene benim üçüncü kızım mezun oldu Harvard'dan. Dekan mezun etmeden önce bırakmak istiyorsanız bugünden bırakın ben sizi mezun edeceğim demişti. Biliyoruz ki böyle insanlar bayağı muvaffak oluyorlar. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg var, böyle birçok insan var…

Üstün zekalı insanlara biraz zaman vermemiz gerekiyor. Daha çok tolore etmemiz gerekiyor. Onların amaçları bizimkilerden farklı.

“ÜSTÜN ZEKALI DEĞİLİM, ÇOK ÇALIŞKANIM”

Hiç aklıma gelmedi. Niye biliyor musunuz? Eşim Lisa hakikaten üstün zekalı. Düşünce maçları oyunları oynarken hep beni eziyor. Hiçbir şeyi unutmuyor…

Ben çok çalışkan biriyim ve insanları çok iyi anlıyorum ama üstün zekalı bir insan değilim. Gençliğimde maçlarda takımın en akıllısı değildim ama ne yapmak istediklerini çok iyi anlardım. Doktor olarak da aynı şekilde. Cerrahi kudretim kuvvetli, ellerimi kullanmasını iyi biliyorum ama her zaman ilk teşhisi veren insan değilim. Hastalara ne gerektiğini genel hekimlerden daha iyi anlıyorum bence. Onlara bu malumatı nasıl vereceğimi anladığım için muvaffak oldum bir cerrah olarak.

EVİNİZDE DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK ÇOCUKLAR VARSA…

Kendi çocuklarını tolore etmeleri, daha çok zaman ayırmaları gerekiyor. Bu çocuklar biraz farklı olduğu için hatalar yapacaklar. Bizim bazen anlamadığımız hatalar. Davranış şekilleri biraz farklı olacak. Mühim olan konu dünyayı değiştirecek çocuklar varsa evinizde onları destekle, yardım et. Anne babaların vereceği tek şey sevgidir. Eğer gençler kendilerinin sevildiğini hissetmezlerse kudretleri zayıf olur, yapmak istedikleri şeyleri başarmakta zorlanırlar. Onun için yeter ki çocuklar sizin onları sevdiğini bilsinler.

ÜSTÜN ZEKA MI ÜSTÜN GAYRET Mİ?

Bence üstün gayret. Üstün zekalı tanıdığım birçok insan var ama gayret yoksa o üstün zekayı kullanmak çok zor. Eğer ikisini bir araya getirebilirseniz dünyayı değiştirirsiniz. Sizin yaptığınız, sizin örgütünüzün (TÜZDER) simule ettiği konu o bence. Yüksek gayret gösteren çocuklar var, motivasyon var… Beraber çalışarak inanılmaz şeyler yapabiliriz.

ÇOCUKLAR NASIL BESLENMELİ?

Beynin yüzde 60'ı yağ. Eğer kötü, katı yağ kullanırsanız o zaman beyin hücreleri sertleşir. Eğer bizim sağlıklı bildiğimiz zeytinyağı, omega 3 balık yağları. Bazı besinler içinde de bu yağlar bulunuyor; ceviz, somon balığı, sardunya… Bu gibi yiyecekleri tüketebilirseniz o zaman beyni besliyorsunuz. Beslenen beyin daha iyi çalışır. Anne babadan yüksek bir zeka almışsan o zaman besinle de onu destekle.