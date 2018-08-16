Haşimato nedir? Haşimatonun belirtileri nelerdir?

Oyuncu Gupse Özay geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından filmleri sebebiyle sürekli kilo alıp verdiğini ve bunun sonucunda da haşimato hastalığına yakalandığını duyurdu. Özay, bu şekilde kısa sürede aşırı kilo alıp vermenin zararlarını anlatırken takipçilerini de bu hastalığa karşı uyardı. Peki haşimato nedir? Kimler risk altında? Haşimatonun belirtileri nelerdir? Memorial Bahçelievler Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Fevzi Balkan sozcu.com.tr okuyucularına özel bilgiler verdi...

Vücudun tüm hücrelerini etkileyen, anne karnındayken gelişimi, doğduktan sonra büyümeyi ve tüm metabolizma faaliyetlerini kontrol eden tiroit bezinin az çalışması son zamanlarda toplumda adı çokça duyulan Haşimato hastalığına sebep oluyor. Kadınlarda, erkeklere göre daha sık görülen hastalık ömür boyu takip ve düzenli ilaç kullanımı gerektiriyor. Hastalığın etkilerinin azalması için beslenme de büyük önem taşıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Fevzi Balkan Haşimato hakkında bilgi verdi.

KİLO ALMADAN SAÇ DÖKÜLMESİNE KADAR SORUMLU

Tiroit bezi, kelebek şeklinde, boynumuzun ön tarafında soluk borusunun üzerinde bulunan bir salgı bezidir. T3 ve T4 dediğimiz, metabolizmanın çalışması için hayati öneme sahip hormonları salgılamaktadır. Bu hormonların miktarları azaldığında hipotiroidi, arttığında ise hipertiroidi meydana gelir. Tiroit bezinin salgıladığı hormonlar azaldığında metabolizmada yavaşlama, halsizlik, yorgunluk, kilo alma, saç dökülmesi, adet düzensizliği, kabızlık ve depresyon gibi etkiler gözlenmektedir.

TİROİT BEZİ AZ ÇALIŞIYOR

İlk kez Japon bir doktor olan Haşimato tarafından tarif edilen hastalık, tiroit bezinin az çalışmasının en sık görülen sebebidir. Çok çeşitli sebepleri olmakla birlikte tiroit bezinin bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan antikorlar tarafından saldırıya uğraması ve bu savaşı yavaş yavaş kaybetmesi şeklinde özetlenebilmektedir.

KADINLARDA RİSK 15 KAT FAZLA

Haşimato'nun toplumda görülme yüzde 2 civarındadır. Hastalık, kadınlarda erkeklere oranla 15 kat daha sık rastlanmaktadır. Sebep olan faktörler arasında genetik yatkınlık özellikle aile bireyleri arasında yaygın geçiş vardır. Kadınları daha sık etkileyen Haşimato'nun çıkma riskini artıran faktörler şöyle sıralanabilmektedir:

Enfeksiyon

Stres

Gebelik sayısı

Fazla iyot alımı

İyonize radyasyona maruziyet

Selenyum eksikliği

Sigara içmek

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Hastalığın teşhisi basit bir kan testi ve tiroit ultrasonografisi ile konulur. Kan testinde TSH,sT3,ST4, Anti tpo, Anti-Tg değerlerine bakılmaktadır. Haşimato bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğu için kişinin, aynı tip bir başka hastalığa yakalanma olasılığı da yükselebilmektedir. Her Haşimato hastası hipotiroidi olmak zorunda değildir, hastalık yavaş seyrettiği için zamanla kişide tiroit hormonu yetersizliği ve buna bağlı bulgular da gelişebilmektedir. Haşimato otoimmün bir hastalık olduğu için çok sayıda hastalık ile beraberliği görülebilir. Tip 1 diabetes mellitus, böbreküstü bezi yetersizliği, B12 eksikliği, alaca hastalığı, ürtiker, romatoid artrit ve D vitamini eksikliği bunlardan bir kısmıdır.

DÜZENLİ TAKİP ŞART

Haşimato hastalığında, tiroit hormon düzeylerinde bir azalma var ise eksikliği giderecek hormon ilacının sabah aç karınla, düzenli bir şekilde alınması gerekir. Tedaviye başlandıktan 2-3 ay sonra kan testi ile ilacın dozu ayarlanmaktadır. İlaç tedavisine genellikle ömür boyu devam edilmektedir. Hamilelerde tedavi asla yarım bırakılmamalıdır. Yalnız gebelik döneminde ilaç dozunu yüzde 30 ila 50 oranında artırmak gerekebilir. Bu süreçteki takiplerde TSH hormon düzeyinin 2-3 arasında olması gerekir. Hastalarda iyot eksikliği yoksa iyotlu tuz kullanmaması tiroit hasarının artmaması için önemlidir. Ömür boyu süren bir hastalık olan Haşimato hastalığında düzenli hormon takibi gerekmektedir.

HAŞİMATO HASTALARINA ÖNERİLER

Haşimato için düzenli takibin yanında düzenli beslenme de çok önemli. Hastalar için yapılabilecekler ise şöyle sıralanabilir:

Tiroit ilacınızı düzenli kullanın. TSH düzeyinin 1-3 arası olması gerekir.

Tiroit antikor düzeyleriniz yüksekse ve iyot eksikliğiniz yoksa iyotsuz tuzları tüketin.

Haşimato hastalığı bağışıklık sisteminin zafiyeti ile oluşur; bu yüzden bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi önemlidir.

Selenyumdan zengin gıdaları tüketmek tiroidinizin onarılmasına yardımcı olur.

Kurkuminden zengin gıdalar, örneğin zerdeçal ve hint safranı, anti-inflamatuvar etkilerinden dolayı tiroit hasarını azaltır.

D vitamin düzeyinin yetersizliği veya eksikliği bağışıklığı azaltıp, tiroit antikorlarının tiroite zarar vermesini kolaylaştırır. D vitamini düzeyinin normal miktarlarda olması bu nedenle önemlidir. Stresin bağışıklığı zayıflatır, stresten uzak durun.

Zencefil tüketimi anti-inflamatuvar etkilerinden dolayı faydalı olabilir.

Protein tüketiminin aşırı olması, bağışıklık sistemini uyarabilir. Yüksek proteinli diyetlere dikkat edilmesi gerekir.

Glutenden zengin beslenme bağışıklığı uyarabilir. Bu nedenle gluten dengeli tüketilmelidir.

Omega 3'ten zengin beslenmek gerekir.