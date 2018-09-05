İktidarsızlık nedir? İktidarsızlık nedenleri ve tedavisi

İktidarsızlık, erkekler arasında sık görülen bir sorundur ve cinsel ilişki için yeterli ereksiyonun sürdürülmesinin ya da ejakülasyona ulaşılamamasının ya da her ikisinin de elde edilememesi ile karakterizedir. Halk arasında iktidarsızlık tıp dilinde ise 'erektil disfonksiyon' olarak tanımlanan rahatsızlık hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Erkekler arasında sık görülen bir sorun olan ve yaşlandıkça daha sık görülen iktidarsızlık nedir? İktidarsızlığın nedenleri ve tedavisi ile ilgili bilmek istediğiniz her şey haberimizde…

İKTİDARSIZLIK NEDİR?

İktidarsızlık, bir kişinin ereksiyon elde etme veya sürdürme kabiliyetini ya da boşalma elde etme yeteneğini sürekli olarak etkileyen bir durumdur. Bu bir erektil disfonksiyon şeklidir. İktidarsızlık riski yaşla birlikte artar. 60’lı yaşlarındaki erkeklerde 40’lı yaşlardakilere göre daha sık görülür. Daha az eğitimli erkeklerin iktidarsızlık yaşama olasılıkları daha yüksektir, çünkü belki de daha az sağlıklı yaşam tarzına sahip olma, daha az sağlıklı beslenme, daha fazla içme ve daha az egzersiz yapma eğilimindedirler.

İKTİDARSIZLIĞIN NEDENLERİ

İktidarsızlık nedenleri çoktur. Bunlar ise;

– Kalp hastalığı

– Yüksek kolesterol

– Yüksek tansiyon

– Obezite

– Metabolik sendrom

– Parkinson hastalığı

– Peyronie hastalığı

– Uyuşturucu madde kullanımı

– Uyku bozuklukları

– BPH tedavileri

– İlişki sorunları

– Kan damar hastalıkları (periferik damar hastalığı ve diğerleri)

– Sistemik hastalık

– Hormonal dengesizlik ve ilaçlar (tansiyon ve kalp ilaçları gibi)

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İKTİDARSIZLIK TEDAVİSİ

Reçeteli ilaçlar, doğal ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri dahil olmak üzere tedaviler iktidarsızlık için kullanılabilir.

Reçeteli ilaçlar

İktidarsızlığı tedavi etmek için kullanılabilecek çeşitli tıbbi tedaviler vardır. Reçete tedavileri ve iktidarsızlığın tedavisine yardımcı olacak diğer tıbbi müdahaleler şunlardır:

– Sidenafil (Viagra)

– Tadalafil (Cialis)

– Vardenafil (Staxyn, Levitra)

– Testosteron replasmanı

– Kan damarı ameliyatı

– Psikolojik danışma

Doğal telafiler

Reçeteli ilaçlardan kaçınmak isteyenler için, iktidarsızlığın tedavisinde yardımcı olduğu bilinen çeşitli doğal ilaçlar vardır.

İktidarsızlık için bazı doğal veya alternatif ilaçlar şunlardır:

– Akupunktur

– Jinseng

– Nar suyu

Herhangi bir doğal ilaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danıştığınızdan emin olun.

Yaşam tarzı değişiklikleri

Bir kişinin iktidarsızlığının fiziksel veya duygusal bir sebebi olup olmadığı, yaşam tarzı değişikliklerinin iktidarsızlıkla mücadelelerini azaltabileceği birçok durum vardır.

Bu yaşam tarzı ve davranış değişiklikleri şunları içerir:

– Sigara içmemek veya daha az içmek

– Romantik bir ilişkide iletişimin güçlendirilmesi

– Endişeyi azaltmak

– Daha fazla egzersiz yapmak ve sağlıklı bir diyet uygulamak

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İKTİDARSIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN

İktidarsızlığın çok sayıda nedeni vardır, ancak bunu engellemek için alabileceğiniz önlemler de mevcuttur.

Olası önleme yöntemleri şunlardır:

– Fiziksel egzersizler iktidarsızlık riskini azaltır

– Sigara, uyuşturucu veya alkol kullanımından kaçınmak

– Yeterince uyumak

– Sağlıklı bir beslenme

– Stres, endişe ve depresyonun azaltılması