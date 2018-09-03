İshal (diyare) nedenleri nelerdir? İshal belirtileri ve tedavisi…

Birçok insan her yıl bir veya iki kez ishal olur. Normalde 2 ila 3 gün sürer. Peki, ishal (diyare) nedir? İshal nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz...

Yaz aylarında çocuklarda ve yetişkinlerde en sık görülen bulaşıcı hastalıkların başında gelen ishal hakkında bilmek istediğiniz tüm detaylar haberimizde… Yoğun sıvı kaybına neden olan ishal nedir? Erken dönemde önlem alınmazsa ciddi sağlık problemlerine yol açan ishal (diyare) nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

İSHAL (DİYARE) NEDİR?

İshal, bağırsak hareketlerinin sıklığında bir artış ya da dışkı şeklinde bir azalma şeklindedir. Çoğu ishal vakası bakteriler, virüsler veya parazitlerden kaynaklanır. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit dahil olmak üzere inflamatuar bağırsak hastalıkları (IBD) kronik ishale neden olabilir.

Akut ishal, kısa bir süre süren ishaldir. Bu genel bir sorundur. Genellikle bir veya iki gün sürer, ancak daha uzun da sürebilir. Sonra kendi kendine geçer.

Birkaç günden fazla süren ishal daha ciddi bir problemin belirtisi olabilir. Kronik ishal (en az dört hafta süren) kronik bir hastalığın belirtisi olabilir.

İSHAL NEDENLERİ

Genellikle ishale bağırsağınızı etkileyen bir virüs neden olur. Bazı insanlar buna “bağırsak gribi” veya “mide gribi” diyor.

Diğer nedenler ise şunlardır:

– Aşırı alkol kullanımı

– Belli yiyeceklere karşı alerjiler

– Diyabet

– Bağırsak hastalıkları (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi)

– Sindirim sistemini bozan yiyecekler yemek

– Bakteri enfeksiyonu (çoğu gıda zehirlenmesi nedeni) veya diğer organizmalar

– Müshil istismarı

– İlaçlar

– Aşırı çalışan tiroid (hipertiroidizm)

– Radyasyon tedavisi

– Bazı kanserler

– Sindirim sistemi ameliyatları

– “Malabsorpsiyon” olarak da adlandırılan belirli besinlerin sindiriminde yaşanan sorun

İshal, özellikle irritabl bağırsak sendromu olan kişiler için kabızlığı da takip edebilir.

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İSHAL BELİRTİLERİ NELERDİR?

Diyarenin birçok farklı belirtisi vardır. Semptomlar nedene bağlıdır. Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yaşayabilirsiniz:

– Mide bulantısı

– Karın ağrısı

– Kusma

– Şişkinlik

– Susuzluk

– Ateş

– Kanlı dışkı

– Acil dışkılama isteği ve büyük tuvaleti tutamama

Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, doktorunuza başvurun.

İSHAL TEDAVİSİ

İshal, özellikle bir enfeksiyon nedeniyle oluştuysa genellikle birkaç gün sonra tedaviye gerek duyulmadan kendiliğinden iyileşmektedir. Çocuklarda, ishal genellikle beş ile yedi gün içinde geçer ve nadiren iki haftadan uzun sürer. Yetişkinlerde ise ishal genelde iki ile dört gün içinde düzelir, ancak bazı enfeksiyonlar bir hafta veya daha fazla sürebilir.

İshal, dehidrasyonu önlemek için sıvı kaybının giderilmesi ve elektrolit dengeleyerek tedavi edilir. Sorunun nedenine bağlı olarak, ishali durdurmak veya bir enfeksiyonu tedavi etmek için ilaçlara ihtiyacınız olabilir. Antidiarrhoeal ilaçlar ishali azaltmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte, genellikle bu ilaçlara gerek duyulmamaktadır. Bazı antidiarrhoeal ilaçlar reçetesiz eczaneden alınabilir.

İshali olan yetişkinler bol miktarda su, meyve suyu, spor içecekleri, kafeinsiz gazozlar ve tuzlu et suyu içmelidir. Belirtileriniz iyileştikçe biraz daha katı yiyecekler yiyebilirsiniz. İshali olan çocuklarda ise sıvı kaybı ve elektrolit için oral rehidrasyon solüsyonları kullanılmalıdır. Henüz anne sütünden başka besin kullanmayan bebekler de, daha fazla emzirilmelidir.

İSHALE İYİ GELEN YİYECEKLER

İshal süresince alkol, kafein, baharatlı gıdalar, süt ürünleri, yağlı gıdalar ve yüksek oranda lif içeren gıdalardan uzak durmalısınız. İshale iyi gelen yiyecekler arasında ilk sıralarda düşük lifli pirinç, muz, elma püresi, patates çorbası, zencefil, bal, sarımsak, havuc, keçiboynuzu, kepek, limon suyu ve ekmek gelmektedir.

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