Johnson & Johnson kansere yakalanan 22 kadına 4,7 milyar dolar ödeyecek

Johnson & Johnson'ın talk pudrası ürünü ile başı dertte. Tam 9 bin dava açılan bu ürünle ilgili ABD'nin Missouri eyaletinde görülen bir davada, şirket kansere yakalanan 22 kadına 4,7 milyar dolar ödeyemeye mahkum edildi.

Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki mahkemenin jürisi tarafından suçlu bulunan Johnson & Johnson 4,7 milyar dolar tutarında ceza ve tazminat ödemeye mahkum edildi. 22 kadın tarafından mahkemeye verilen Johnson & Johnson marka ‘Baby Powder’ marka pudrasının hastalanmalarına neden olduğu iddiasıyla dava açmış ve Amerikan şirketini ürünlerinin yan etkilerini gizlemekle suçlamışlardı. Davacıların avukatı Mark Lanier, şirketin 40 yıldır kanıtları örtbas ettiğini savundu. Davacılardan altısı kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre firma Louis mahkemesinin kararını temyize götüreceğini duyurdu. Magnezyum silikat içeren talk pudrasının kansere yol açtığı gerekçesiyle şirket hakkında binlerce dava açılmıştı. Söz konusu vücut bakımı ürünlerinde asbest bulunduğu da iddia ediliyor. Johnson & Johnson şirketi iddiaları reddediyor.