Kronik yorgunluk sendromu nedir? İşte nedenleri ve yan etkileri…

Günümüzde sık olarak rastlanan kronik yorgunluk sendromu nedir? Kronik yorgunluk tedavisi nasıl yapılır? İşte merak ettiklerinizin cevaplarını bulabileceğiniz haberimiz...

Kendinizi sürekli olarak yorgun ve bitkin mi hissediyorsunuz? Günlük hayatınızı sürdürmekte zorlanıyor musunuz? ya da ne kadar uzun uyursanız uyuyun devamlı yorgun olarak mı kalkıyorsunuz? Ve de bu sıkıntılı durum uzun bir süredir devam mı ediyor? İşte şimdi bunun nedenlerini açıklamaya çalışacağız…Her yönüyle kronik yorgunluk sendromu…

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU NEDİR?

Kronik yorgunluk sendromu (CFS), altta yatan herhangi bir tıbbi durum tarafından açıklanamayan aşırı yorgunluk ile karakterize karmaşık bir hastalıktır. Yorgunluk, fiziksel veya zihinsel aktivite ile daha da kötüleşebilir, ancak dinlenmeyle düzelmez.

Bu durum ayrıca sistemik efor intoleransı hastalığı (SEID) veya miyaljik ensefalomiyelit (ME) olarak bilinir. Bazen ME / CFS olarak kısaltılır.

Kronik yorgunluk sendromunun nedeni bilinmemektedir, ancak viral enfeksiyonlardan psikolojik strese kadar birçok teori vardır. Bazı uzmanlar kronik yorgunluk sendromunun bir faktörler kombinasyonu tarafından tetiklenebileceğine inanırlar.

Kronik yorgunluk sendromu tanısını doğrulamak için tek bir test yoktur. Benzer semptomlara sahip diğer sağlık problemlerini dışlamak için çeşitli tıbbi testlere ihtiyacınız olabilir. Kronik yorgunluk sendromu tedavisi semptomların giderilmesine yöneliktir.

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU BELİRTİLERİ

Semptomlar şunları içerebilir:

– Yorgunluk

– Bellek veya konsantrasyon kaybı

– Boğaz ağrısı

– Boyun veya koltuk altınızda büyümüş lenf düğümleri

– Açıklanamayan kas veya eklem ağrısı

– Baş ağrısı

– Dinlendirici olmayan uyku veya uyku bozuklukları

– Fiziksel veya zihinsel egzersizden sonra 24 saatten fazla süren aşırı yorgunluk

Yorgunluk, enfeksiyonlar veya psikolojik bozukluklar gibi birçok hastalığın belirtisi olabilir. Genel olarak, kalıcı veya aşırı yorgunluğa sahipseniz, doktorunuza başvurun.

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KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN NEDENLERİ?

Kronik yorgunluk sendromu olan kişiler, normal egzersiz ve aktivite sürelerine bile aşırı duyarlı görünmektedir. Bu neden bazı insanlarda görülür ve bazılarında hala bilinmemektedir. Bazı insanlar da bu bozukluğa yatkın olarak doğabilirler, bu da daha sonra bir etkenler kombinasyonu tarafından tetiklenir. Potansiyel tetikleyiciler ise şunlardır:

– Viral enfeksiyonlar – Bazı insanlar viral bir enfeksiyon geçirdikten sonra kronik yorgunluk sendromu geliştirdiklerinden, araştırmacılar bazı virüslerin bu bozukluğu tetikleyip tetikleyemeyeceğini sorguluyorlar. Şüpheli virüsler arasında Epstein-Barr virüsü, Human herpesvirus 6 ve Murin lösemi virüsü (MLV’ler veya MuLV’ler), bulunur.

– Bağışıklık sistemi problemleri – Kronik yorgunluk sendromu olan kişilerin bağışıklık sistemleri zayıflamış gibi görünmektedir, ancak bu bozukluğun aslında bozukluğa neden olup olmadığı belirsizdir.

– Hormonal dengesizlikler – Kronik yorgunluk sendromu olan kişilerde bazen hipotalamus, hipofiz bezleri veya adrenal bezlerde üretilen hormonların anormal kan düzeyleri bulunur. Fakat bu anormalliklerin önemi hala bilinmemektedir.

NASIL BESLENMELİYİZ?

Beslenme, insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan besin öğelerini yeterli miktarlarda alıp vücudunda kullanmasıdır. Bu öğelerin herhangi biri alınmadığında veya gereğinden az ya da çok alındığında, büyüme ve gelişmenin engellendiği ve sağlığın bozulduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur.

RİSK FAKTÖRLERİ

Kronik yorgunluk sendromu riskinizi artırabilecek faktörler şunlardır:

Yaş: Kronik yorgunluk sendromu her yaşta ortaya çıkabilir, ancak en çok 40’lı ve 50’li yaşlardaki insanları etkiler.

Stres: Stresi yönetmenin zorluğu, kronik yorgunluk sendromunun gelişimine katkıda bulunabilir.

KOMPLİKASYONLAR (YAN ETKİLER)

Kronik yorgunluk sendromunun olası komplikasyonları şunlardır:

– Depresyon

– Sosyal izolasyon

– Yaşam tarzı kısıtlamaları

– Artan iş yokluğu

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Günümüzde kronik yorgunluk sendromu için özel bir tedavi yoktur. Her kişinin farklı semptomları vardır ve bu nedenle hastalığı yönetmeyi ve semptomlarını hafifletmeyi amaçlayan farklı tedavi türlerinden faydalanılabilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri: Yaşam tarzınızda bazı değişiklikler yapmak semptomlarınızı azaltmanıza yardımcı olabilir. Kafein alımınızı sınırlandırmak veya ortadan kaldırmak, daha iyi uyumanıza ve uykusuzluğunuzu azaltmanıza yardımcı olacaktır. Nikotin ve alkol tüketiminizi de sınırlandırmalısınız.

Gün içinde uyuklamadan kaçınmaya çalışın. Bir uyku rutini yaratın: Her gece aynı saatte yatmaya ve her sabah aynı saatte uyanmaya çalışın

Duygusal ve fiziksel streslerden uzak durun. Stresle başa çıkmanın yollarını bulmaya çalışın. Keyifli ya da keyif aldığınız aktivitelere katılmak için her gün zaman yaratın.

Tipik olarak, hiçbir ilaç tüm belirtilerinizi tedavi edemez. Ayrıca, belirtileriniz zaman içinde değişebilir, bu yüzden ilaçlarınız da gerekebilir.

Çoğu durumda kronik yorgunluk sendromu, depresyonun bir kısmını tetikleyebilir. Bununla savaşmak için bir antidepresana ihtiyaç duyabilirsiniz. Yaşam tarzı değişiklikleri size huzurlu bir gece uykusu vermezse, doktorunuz uyku yardımı önerebilir. Ağrıları azaltan ilaçlar aynı zamanda, kronik yorgunluk sendromunun neden olduğu ağrı ve eklem ağrılarıyla başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

Alternatif tıp: Akupunktur, tai chi, yoga ve masaj, kronik yorgunluk sendromu ile ilişkili ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Herhangi bir alternatif veya tamamlayıcı tedaviye başlamadan önce mutlaka doktorunuzla konuşun.

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