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Merdiven altı krem bu hale getirdi

Cilt kuruluğunu gidermek için krem aldı, yüzünde 2. derece yanık oluştu. Yanık Merkezinde tedavisi devam eden genç, merdiven altı kozmetik ürünlere karşı uyarıyor.

android-time 13:27 3 Eylül 2018
Haberler Sağlık
Cilt kuruluğunu gidermek için krem aldı, yüzünde 2. derece yanık oluştu. Yanık Merkezinde tedavisi devam eden genç, merdiven altı kozmetik ürünlere karşı uyarıyor.

Erzurum'da üniversite öğrencisi cilt kuruluğunu gidermek için aldığı kremi sürünce yüzünde 2. derece yanık oluştu. Yanık Merkezinde yüzü tamamen sargıya alınan genç, “Merdiven altı kozmetik ürünlerine dikkat edin” dedi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Efekan Yer (22), kullandığı kremin kurbanı oldu. Cilt kuruluğunu gidermek için krem alıp vücuduna süren Yer, bir süre sonra yüzünün yanmaya başladığını fark etti. Kısa süre sonra yüzünün derisi tamamen yanan ve soyulmaya başlayan Efekan Yer, hastaneye müracaat etti.

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Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alınan ve yüzünde ikinci derece yanık tespit edilen Yer, merdiven altı kozmetik ürünlerine dikkat çağrısında bulundu.

Kendisinin merdiven altı krem kurbanı olduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Efekan Yer, “Araştırmadan, doktor tavsiyesi olmadan bilmediğiniz ürünleri kullanmayın” dedi.

İHA

Son güncelleme: android-time 13:3403.09.2018
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