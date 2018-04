Otizm nedir? Otizm spektrum bozukluğu (ASD) nedir?

Otizm, günümüzde rastlanan en yaygın nörolojik bozukluktur. Erkeklerde kadınlardan daha sık görüldüğü tespit edilen Otizm spektrum bozukluğu (ASD-autism spectrum disorders) nedir? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Otizm bir ruh hastalığı olmamakla beraber belirtileri ruh hastalıklarını çağrıştırabilir. Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control Prevention) tarafından açıklanan verilere göre, 2006 yılında her 150 çocuktan 1'inde, 2012 yılında her 88 çocuktan 1'inde ve 2014 yılındaki son bilgiye göre de, her 68 çocuktan 1'inde otizm görülmektedir. Peki otizm nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri…

Bugün, otizm spektrum bozukluğuna neden olan faktörler bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır.

OTİZM NEDİR?

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan, diğerleriyle iletişim kurmayı zorlaştıran ve engelleyen, karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluk olarak tarif edilir.

İLGİLİ HABER Otizm belirtileri nelerdir? (2 Nisan Otizm Farkındalık Günü)

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

– Göz kontağı kuramama,

– Yaşıtlarıyla arkadaşlık kuramama,

– Diğerleriyle eğlence, ilgi veya başarıyı paylaşmaya karşı ilgisizlik,

– Empati eksikliği. Otistikler, diğerlerinin acı ve üzüntü gibi duygularını anlamada zorluk çekebilirler,

– Konuşmayı öğrenememe veya konuşmada gecikme. Otistiklerin % 40'ı asla konuşmaz,

– Sohbet etmeye başlamada zorlanma ya da başlamış bir konuşmayı sürdürmede zorlanma,

– Kalıplaşmış veya sürekli tekrarlanan konuşma,

– Aynı şeyleri yapmakta ısrar, rutine sıkı bağlılık,

– Duyusal az veya çok uyarılma,

– Dinleyicilerinin bakış açısını anlamada zorlanma. Örnek vermek gerekirse, karşısındaki kişinin yaptığı espriyi anlamayabilir. Kelimeleri algılayıp anlar ama ima edileni anlayamaz.

İLGİLİ HABER Üçlü tarama testi nedir? 3'lü tarama testi kaç haftalıkken ve nasıl yapılır?

GENETİK HASTALIKLARIN BİRÇOĞU ANNE KARNINDA DA TESPİT EDİLEBİLİYOR

Gebelik bir anne adayı için bebeğiyle arasındaki bağı sağlamlaştıran tatlı bir süreçtir. Bu süreçte anne adayımızı bekleyen birkaç tarama testi vardır. Bu testler bebeğin Down sendromu gibi genetik birkaç hastalığın saptanmasında bize yol gösterici olur. Gebelik sürecindeki tarama testleri 24.haftaya kadar devam etmektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Çabuk Cömert cevapladı.

Otizimli çocuklarda konuşma terapisi

Otizmli çocuklarda iletişim davranışlarının geliştirilmesi kendi potansiyellerinin maksimumuna erişmeleri açısından çok önemlidir.