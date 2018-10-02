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Prof. Dr. İlknur Kılıç: Sosyal medyada çok fazla yanlış bilgi var

Grup Florence Nightingale Hastanesi, kadın ve çocuk sağlığında bilgi ve tecrübelerin paylaşılacağı, toplumsal bilincin ve yaşam kalitesinin arttırılacağı bir platform oluşturdu. Platformun içeriği ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. İlknur Kılıç, sosyal medyada çok fazla yanlış bilginin dolaştığı konusunu vurguladı. Oluşturdukları Anne ve Çocuk Kulübü bünyesinde gerçekleştirecekleri etkinlik ve toplantılarla, anne babaların doğru bilgiye ulaşmalarına vesile olmayı hedeflediklerini söyledi.

Eser AKGÜL
android-time 17:20 2 Ekim 2018
Haberler Sağlık
Prof. Dr. İlknur Kılıç: Sosyal medyada çok fazla yanlış bilgi var
Grup Florence Nightingale Hastanesi, kadın ve çocuk sağlığında bilgi ve tecrübelerin paylaşılacağı, toplumsal bilincin ve yaşam kalitesinin arttırılacağı bir platform oluşturdu. Platformun içeriği ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. İlknur Kılıç, sosyal medyada çok fazla yanlış bilginin dolaştığı konusunu vurguladı. Oluşturdukları Anne ve Çocuk Kulübü bünyesinde gerçekleştirecekleri etkinlik ve toplantılarla, anne babaların doğru bilgiye ulaşmalarına vesile olmayı hedeflediklerini söyledi.

Florence Nightingale Kadın ve Çocuk Kulübü adı verilen platformun içeriğini Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi çocuk sağlığı hastalıkları ve yenidoğan uzmanı Prof. Dr. İlknur Kılıç anlattı.

kadin-ve-cocuk-kulubu-sozcu

Kadın ve Çocuk Kulübü’nün amaçlarını ve planladıkları etkinlikleri sozcu.com.tr’ye anlatan Kılıç,  özellikle internet aracılığı ile birçok yanlış bilgi edinen annelere doğru bilgiyi doğru kaynaktan aktarmak istediklerini dile getirerek önemli bilgiler verdi:

 

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Son güncelleme: android-time 17:2302.10.2018
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