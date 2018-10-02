Prof. Dr. İlknur Kılıç: Sosyal medyada çok fazla yanlış bilgi var

Florence Nightingale Kadın ve Çocuk Kulübü adı verilen platformun içeriğini Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi çocuk sağlığı hastalıkları ve yenidoğan uzmanı Prof. Dr. İlknur Kılıç anlattı.
Kadın ve Çocuk Kulübü’nün amaçlarını ve planladıkları etkinlikleri sozcu.com.tr’ye anlatan Kılıç, özellikle internet aracılığı ile birçok yanlış bilgi edinen annelere doğru bilgiyi doğru kaynaktan aktarmak istediklerini dile getirerek önemli bilgiler verdi:
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.