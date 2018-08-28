Saçkıran (Alopesi areata) nedir? Saçkıran hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Genellikle 30 yaşından önce görülmesine rağmen, yaş ve cinsiyete bakılmaksızın herkesi etkileyebilen bir hastalık olan saçkıran hakkında merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Çok bulaşıcı ve rahatsız edici olmasına rağmen tedavi edilebilir bir hastalık olan saçkıran nedir? Saçkıran hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili her şey haberimizde…

SAÇKIRAN (ALOPESİ AREATA) NEDİR?

Alopesi areata, genellikle öngörülemeyen saç kaybına yol açan yaygın bir otoimmün hastalıktır. Saçkıran özünde bir mantar hastalığı olduğu için bulaşıcıdır. Özellikle hastalıklı alana direkt temas neticesinde hem insanlardan hem de hayvanlardan kolayca bulaşabilir.

SAÇKIRAN HASTALIĞININ NEDENLERİ

Bu duruma, beyaz kan hücrelerinin saç köklerindeki hücrelere saldırarak saçların büyümesine engel olması neden olur. Vücudun bağışıklık sisteminin bu şekilde kıl foliküllerini hedef almasının tam olarak nedeni bilinmemektedir.

Bilinenin aksine, saçkırana stresin neden olduğu görüşünü destekleyen çok az bilimsel kanıt vardır. Aşırı stres vakaları durumu tetikleyebilir, ancak en yeni araştırmalar genetik bir nedene işaret eder.

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SAKRAN HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Saçkıranın en belirgin semptomu, düzensiz saç kaybıdır. Jeton büyüklüğündeki saç lekeleri, özellikle kafa derisinden düşmeye başlar. Sakal ve kirpikler dahil olmak üzere, herhangi bir bölge etkilenebilir.

Saç kaybı birkaç gün içinde ya da birkaç hafta içinde gelişerek ani olarak ortaya çıkabilir.

Saç dökülmesinden önce bölgede kaşıntı veya yanma olabilir. Saç folikülleri yok olmaz ve foliküllerin iltihaplanması azalırsa saçlar tekrar büyüyebilir. Birkaç saç lekesi yaması olan kişiler genellikle herhangi bir tedavi gerekmeksizin tam iyileşme gösterirler.

SAÇKIRAN TEDAVİSİ

Her ne kadar doktorların saçların daha hızlı yeniden büyümesine yardımcı olması için önerilebilecek bazı tedavi şekilleri olmasına rağmen alopesi areatanın tedavisi yoktur.

Saçkıran tedavisinin en yaygın şekli, bağışıklık sistemini baskılayabilen güçlü anti-enflamatuar ilaçlar olan kortikosteroidlerin kullanılmasıdır. Bunlar çoğunlukla lokal enjeksiyonlar, topikal merhem uygulaması veya ağız yoluyla uygulanır.