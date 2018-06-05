Somataform bozukluklar nedir? Depresyonunuzun sonucu olabilir! İşte belirtileri ve tedavi yolları…

Somatoform bozukluklar, depresyon ve korku bozuklukları ile beraber en sık görülen ruhsal hastalıklardandır. Yaklaşık olarak her 100 kişiden 12'si hayatında en az bir kez somatoform bozukluk yaşamıştır. Kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görülen Somatoform bozukluklar nedir? Somatoform bozukluklar kaç çeşittir? Belirtileri ve tedavi yolları nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

19.yüzyılda Fransız hekim Paul Briquet tarafından klinik olarak ilk kez tanımlanan ancak ilk yıllarda “Brique Sendromu” olarak olarak adlandırılan Somatoform bozukluklar hakkında merak edilenleri haberimizde ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz…

SOMATAFORM BOZUKLUKLAR NEDİR?

Soma eski Yunanca'da “beden” anlamına gelir. “Somatoform bozukluklar” kavramı ise, çeşitli ruhsal hastalıklardan oluşan bir grubu ifade eder. Belirleyici özelliklerinden biri, belirsiz bedensel rahatsızlıklardır. Somatoform bozukluk her 100 kişiden 12'sinde görülmektedir. Somatoform bozukluk kişinin hayatının yalnızca bir bölümünü etkilerken bazen hayatı boyunca da devam edebilir. Somatoform bozukluk erkeklere kıyasla kadınlarda daha sık rastlanılan bir durumdur. Somatoform bozukluk Almanya'da depresyon ve korku bozukluklarından sonra en sık görülen ruhsal hastalıklar arasında yer alır.

SOMATAFORM BOZUKLUKLARININ ÇEŞİTLERİ

Somatoform bozukluklar açıklanabilir bir fiziksel patoloji olmaksızın, fiziksel yakınmalarla karakterizedir. Hastalar çoğunlukla başka hekimlerce görülür, çok fazla zaman ve enerji alırlar. Birincil sağlık hizmetlerine başvuranlarda yapılan çalışmalarda %10′ dan %30′ a kadar değişen oranlardadır.

DSM-4′ e göre somatoform bozukluklar;

– Somatizasyon bozukluğu

– Konversiyon bozukluğu

– Hipokondriyazis

– Ağrı bozukluğu

– Beden dismorfik bozukluğu

– Ayrımlaşmamış somatoform bozukluk

– Başka türlü sınıflandırılamayan somatoform bozukluk

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SOMATOFORM BOZUKLUK BELİRTİLERİ?

– Baş ağrısı ve karın ağrısı gibi durumların ciddi hastalık belirtisi olduğunu düşünme,

– Gereksiz tahlil ve tetkikler yaptırma,

– Strese bağlı yorgunluğu anormal olarak görme,

– Normal vücut fonksiyonlarını daha şiddetli hissetme,

– Yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir sorun bulumamasına karşılık doktoru başarısızlıkla suçlama,

– Kendine sürekli olarak “bende hangi hastalık var?” ve “hasta mıyım?” şeklinde sorular sorma,

– Sürekli olarak kendini dinleme.

SOMATAFORM BOZUKLUK NEDENLERİ

Somatoform bozuklukların tek bir nedeni bulunmamaktadır. Genetik, biyolojik, öğrenme ve sosyokültürel etkenlerin rolü, kişilik özellikleri ve psikolojik birçok faktörün etkileşimi sonucunda somatik belirtiler ortaya çıkabilmektedir.Stres verici yaşam olayları, aile öyküsü, somatik belirtilerin ortaya çıkışında önemli bir risk faktörüdür. Bu görüşe göre, bazı bireyler stres verici yaşam olayları karşısında depresyon ya da anksiyete yaşamamak için fiziksel semptomlar geliştirebilmektedirler.

SOMATAFORM BOZUKLUK TEDAVİSİ

Somatik semptom ve ilişkili bozukluklar tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur. Tedaviye erken başlanması ve düzenli aralıklarla takibinin sağlanması tedaviden alınan verimi artıracaktır. Tedavide psikoterapi ve antidepresan ilaçlar depresyon belirtilerinin şiddetine, sıklığına ve süresine bağlı olarak beraber ya da ayrı ayrı kullanılmaktadır.

– Doktorunuz ve psikoloğunuz değerlendirme süresinde sizi daha iyi anlamak ve uygun bir tedavi planı oluşturmak için bazı ek testler isteyebilir.

– İlaçlı tedavilerde doktorunuza ilacın kullanım süresi ve sıklığı, olası yan etkileri, ilacın nasıl bırakılması gerektiği gibi soruları rahatlıkla sorabilirsiniz.

– Psikoterapi, tedavinin önemli bir parçasıdır. Bireye uygun olarak farklı terapi yaklaşımları uygulanabilmektedir. Terapistinize hangi terapi yaklaşımını kullandığını, terapinin sonunda nasıl fayda sağlayabileceğinizi ve bunun gibi aklınıza gelen soruları çekinmeden danışabilirsiniz.

KADINLARDA DEPRESYON NASIL OLUŞUR?

Dünya Sağlık örgütünün çalışmalarına göre depresyon kalp hastalıkları ve onkolojik hastalıklardan sonra en önde gelen hastalıklar arasındadır ve dolaylı yoldan bağışıklık sistemini de etkilediği için bir çok fiziksel hastalığı zemin hazırlamakta ve hayat kalitesini olumsuz şekilde etkilemektedir.