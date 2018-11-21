Türk hemşireye ABD’den ödül

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan hemşire Ebru Temizsoy'un ekibiyle geliştirdiği 3 proje, ABD'deki Neonatoloji Hemşireleri Kongresinde araştırma ödülüne layık görüldü.

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşire Ebru Temizsoy’un ekibiyle geliştirdiği 3 proje, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenen 34. Neonatoloji Hemşireleri Kongresinde araştırma ödülüne layık görüldü.

Temizsoy’un, yoğun bakım servisinde tedavi gören bebeklerin ağrısız aspirasyonu için geliştirdiği yöntem, işlemin hem bebekler hem de hemşireler açısından kolaylaşmasını sağladı.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 23 yıldır görev yapan, aynı zamanda Neonatoloji Hemşireliği Derneği Eğitim Komisyonu Başkanı olan Temizsoy, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Neonatoloji Servisi’nin ileri bakım gerektiren bebeklerin tedavi gördüğü bir klinik olduğunu söyledi.

Solunum cihazına bağlı bebeklerin bakıldığı, ileri tıbbi girişimsel işlemlerin yapıldığı yoğun bir klinikte görevini sürdürdüğünü dile getiren Temizsoy, “Klinikte 64 hemşire ile çalışıyoruz, eğitim sorumlusu ve hekim hocalarımız ve diğer tıbbi destek personeliyle yaklaşık 110 kişilik ekibimiz var.” dedi.

Temizsoy, mesleğin ilk yıllarından itibaren yenidoğan yoğun bakımında çalıştığını ve onları hayatta tutmak için tıbbi müdahaleler yaptığını aktararak, Neonatoloji Hemşireliği Derneğinde de eğitim komisyonu başkanı olarak yenidoğan servislerinde görev yapan hemşirelere zaman zaman eğitim verdiğini belirtti.

“NON-TRAVMATİK ASPİRASYON TEKNİĞİ ÖDÜL ALDI”

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin Hemşirelik Hizmetlerinin bilimsel çalışmalara çok önem verdiğini vurgulayan Temizsoy, şöyle konuştu:

“Zaman zaman çeşitli teknikler üzerinde çalışıyoruz. Geçen ay ABD’de Ulusal Neonatoloji Kongresi’ne (Yenidoğan Hemşireliği Kongresi) 3 araştırmayla katıldık. Bunlardan biri bebeklere uygulanan aspirasyon işlemiyle ilgiliydi. Aspirasyon işlemlerinde bebekler fazla ağrı yaşıyor, bu bir sünnet acısı kadar olabilecek bir ağrı. Ağrının azaltılması ve diğer komplikasyonların önlenmesiyle ilgili bir çalışmaydı, adı da ‘Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan Bebeklerde Non-travmatik Aspirasyon Tekniği’. İkinci çalışmamız non invaziv mekanik ventilasyon uygulanan bebeklerin ağızdan anne sütüyle beslenmesiyle ilgiliydi. Üçüncü çalışmamız da anne sesi dinleterek bebeklere damar yolu açtık ve ağrılarını değerlendirdik, daha az ağrı duyduklarını gözlemledik.”

Temizsoy, ABD’deki kongreye bu 3 çalışmayla katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“ABD’de düzenlenen 34. Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, dünyadaki yenidoğan hemşirelerinin referans aldığı, yayınlarını okuduğu bir kongredir. Non-travmatik Aspirasyon Tekniği, kongrede ‘En iyi Araştırma Ödülü’ aldı. Bu teknik, ülkemizde düzenlenen Ulusal Neonatoloji Kongresi’nde de ödül almıştı. Geçen yıl Aralık ayından itibaren çalışmamızı tamamladık, yaklaşık 1,5 yıllık bir altyapısı var. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaptığımız girişimlerde ağrının en az hissedildiği uygulamalar yapmak hepimizin hedeflediği bir durumdur. Geliştirdiğimiz bu uygulamanın dünya genelinde yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.”

“TEKNİĞİ UYGULADIĞIMIZ HASTALARIN AĞRI PUANI 2”

Aspirasyonun yenidoğan bebeklerde travmatik bir işlem olduğuna, bebeklere acı verdiğine ve kanamaya neden olabildiğine dikkati çeken Temizsoy, Non-travmatik Aspirasyon Tekniği ile ağrının daha az hissedildiğini ve fizyolojik bulguların daha iyi olduğunu belirtti.

“Araştırmamızda Türk Neonatoloji Derneği’nin önerdiği ağrı skalasıyla değerlendirme yaptık, bu skalada 2 ve 6 ağrı puanları elde ettik. Çalışma yaptığımız grupta ağrı puanları oldukça düşük çıktı.” diyen Temizsoy, çalışmada ağız ve burun mukozasına temas etmeden, kanamaya ve ağrıya neden olmadan daha hassas bir uygulama yaptıklarını aktardı.

Hemşire Temizsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Normal yapılan teknikte ağız ya da burun içinden bir sondanın (hortum) solunum yollarına ilerletilmesi ve sekresyonların bir vakum sistemiyle çekilmesi söz konusu. Bizim yaptığımız çalışmada daha fazla serum fizyolojik ve daha yüksek basınçlar kullanıp sekresyonları dışarıdan çekmeyi hedefledik. Hayati bulgularda, ağrı puanlarında daha güzel sonuçlar elde ettik. Araştırmamız başlangıçta 45 hastaydı. Çalışmanın ön bulgularını göndermiştik, şu anda 100 hasta civarındayız. Ağrı puanları çalışma yaptığımız hasta grubunda 2, kontrol grubunda 6 olarak ölçüldü. Normal teknikle yaptığımız hastalarda ağrı puanı daha yüksek, Non-travmatik Aspirasyon Tekniği uyguladığımız hastalarda ağrı puanı 2 ve diğer gruba göre oldukça düşük bulundu.”

Araştırma ekibinde 3 hemşire ve 2 hekimi olduğunu söyleyen Temizsoy, araştırma verilerinin toplanmasını Hemşire Havva Aliustaoğlu ve Esra Çınar ile araştırmanın tasarım, uygulama ve tüm danışmanlığını ise Doç. Dr. Sevilay Topçuoğlu ve Prof. Dr. Güner Karatekin’in yürüttüğünü belirtti.

Tekniği geliştirirken hastane yönetiminin de desteğini aldıklarını vurgulayan Temizsoy, “Hastanemiz Başhekimliğine, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne, hastane yönetim ekibine, çalışmamıza katkı sağlayan doktor, hemşire ve tüm personelimize, ayrıca çalışmaya katılmayı gönüllü kabul eden tüm hastalarımıza çok teşekkür ediyorum. Büyük kliniklerde bir uygulamayı değiştirmek oldukça zordur, herkesin inanması ve kabul etmesi gerekiyor. Zeynep Kamil Neonatoloji Kliniği bu çalışmaya inandı ve destek verdi. Bu çalışmanın en büyük başarısı klinik ekibimize ait.” diye konuştu.

AA