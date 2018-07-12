Tıpta bilinen adıyla erizipel yani yılancık hastalığı, günümüzde çok nadir görülmektedir. Yılancık hastalığı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Yılancık hastalığı nedir? Yılancık hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Yüzyıllar öncesinde salgınlara neden olan, yaygın ve bulaşıcı bir hastalık olan Yılancık, kişisel temizliliğe önem verilmesini özelikle de ortak eşyaların kullanılmamasını gerektiren bir hastalık türüdür? Temizliğe önem verildiğinde yılancık hastalığının görülme sıklığı azalmaktadır. Peki yılancık hastalığı nedir? Yılancık hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi… Hepsi ve daha fazlası için haberimize göz atmanız yeterli…

YILANCIK (ERİZİPEL) HASTALIĞI NEDİR?

Yılancık hastalığı selülit hastalığı ile çok benzer belirtiler gösteren bir tür deri iltihabıdır. Yılancığa sebep olan mikrop Amil adında yuvarlak ve minik bir şekildedir. Bu mikrop küçük bir yaradan bulaşabilen zararlı bir türdür. Vücutta lekeler bırakır ve özellikle kırmızı pullu,pulsuz lekelerdir,en çok da vücudun yüz kısmında yer alır ve burada şekillenip, büyürler. Deri üzerinde yer eden bu mikrop yanaklardan başlayarak burun deliği, göz altları ve kulak arkası olmak üzere mikrobun vücuda nüfuz etmesi sonucu kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde yayılmaya başlar. Hastalık, antibiyotiklerle birkaç hafta içerisinde tedavi edilir.

YILANCIK HASTALIĞININ NEDENLERİ

Erizipel cildin dış bariyerini geçen bakterilerin oluşturduğu enfeksiyondan kaynaklanır. Erizipele en sık neden olan bakteri streptokoklar olarak bilinir ve normalde cilde zarar vermeden derinizde ve diğer vücut yüzeylerinde yaşarlar. Bununla birlikte, cildinize bir kesik veya yara yoluyla girebilirler. Ayak mantarı ve egzema gibi ciltte çatlaklara yol açan durumlar da bazen erizipele yol açabilir.

Derideki açıklıklara ek olarak, vücudunuzun bir bölgesinden kan veya sıvı drenajını önleyen her şey erizipelin ortaya çıkması ihtimalini arttırır.

Yüzünün etkilendiği durumlarda, bakteriler burun ve boğazınızda bir enfeksiyon sonrası burun pasajlarınızdan oraya yayılmış olabilir.

Aşağıdaki koşullar yılancık hastalığının görülme riskini artırır:

– Cildinizdeki kesik ve ülserler,

– Cerrahi kesikler,

– Böcek ısırmaları,

– Ayak mantarı,

– Egzama ve sedef gibi cilt hastalıkları

– Obezite,

– Kontrolsüz diyabet,

– Yasa dışı uyuşturucu enjeksiyonu,

– Bağışıklık sistemini baskılayan her şey,

– Daha önce bir erizipel atağının olması,

– Kalp yetmezliği gibi sağlık sorunları nedeniyle şişmiş bacaklar.

YILANCIK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Genelde yüz ve bacakların daha fazla etlilendiği hastalık kollarda ve kalçanın üst kısımlarında da görülebilir. Hastalığın ortaya çıkma sürecindeki ilk kırk sekiz saat içerisinde deride hızlı bir şekilde yükselen kaşıntı, yanma ve ağrı oluşur. Diğer belirtiler şunlardır:

– Kabarcık oluşumu

– Ateş, titreme

– İltihaplı bölgedeki deride ağrı, parlak kırmızı renk, şişme ve ısınma

– İltihaplı bölgede sınırlarından itibaren yükselmiş hizada yara

– Çene ve burun köprüsünde yara

– Kusma

– Lenf düğümü bölgelerinde aşırı hassasiyet

– Baş ağrısı

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YILANCIK HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Yılancık hastalığını fark ettiğiniz an mutlaka bir uzmana gitmeli, evde kendi başınıza tedavi etmeyi denememelisiniz. Hastalığın tedavisinin kesinlikle doktor kontrolünde gerçekleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır!

Evde Bakım

Genellikle, şişliği azaltmak için etkilenen vücut parçasının vücudunuzun geri kalanından daha yüksekte tutulması gerekir. Bacağınız etkilenirse, bacağınız kalçanızdan daha yüksek durumda mümkün olduğunca dinlenmeyi amaçlamalısınız. Uzanın ve bacağınızı mindere dayayın. Zaman zaman kalkıp yürümek ve sıvı alımını takip etmek önemlidir. Şişlik geçene kadar birkaç gün süreyle bacağınızı yüksekte tutmanız gerekebilir.

İlaç

Penisilin gibi antibiyotikler, erizipel için normal tedavidir. Daha az şiddetli bir durumda, evde ağızdan reçeteli bir ilaç almanız mümkün olabilir, ve seyri genellikle bir hafta sürer. Daha ciddi hastalıklar genellikle antibiyotiklerin intravenöz olarak uygulanabildiği hastanede tedavi edilir. Çok genç ya da yaşlı hastaların da bir hastanede tedavi edilmeleri gerekebilir. Bazen, bakteriler antibiyotiğe yanıt vermez ve başka bir ilaç denemek gereklidir.

Rahatsızlığı ve ateşi azaltmak, hastalığı tedavi etmek için ağrı kesici verilebilir. Erizipelin nedeni ayak mantarı ise bunun için anti-fungal ilaç gerekli olabilir.

Cerrahi

Cerrahi sadece ilerlemiş olan sağlıklı dokunun ölmesine neden olan nadir erizipel durumlarında gereklidir. Ölü dokunun kesilip çıkarılması için bir operasyon gerekebilir.